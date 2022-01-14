***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 09:46
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirim kapsamında, şirketimiz 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (276) adet konut ve (248) adet ticari ünite olmak üzere gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile toplam (524) adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmiş olup, yapılan satış toplamı 841.975.921,76.-TL (KDV hariç)'dır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993806
BIST
11:082.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,96
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.061
11:0813,5314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0506
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:0815,5215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0601
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:08795,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,32
|Açılış
|: 795,22
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PKENT
|350,60
|27.878.762
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|KAPLM
|35,58
|9.099.130
|% 6,85
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,30
|4.573.377
|% -5,93
|
|ERCB
|55,70
|4.859.683
|% -4,95
|
|THYAO
|29,20
|1.428.377.997
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,32
|1.015.379.598
|% -0,22
|
|EREGL
|31,40
|417.585.196
|% -0,70
|
|SISE
|15,12
|384.172.272
|% 0,47
|
|KOZAL
|130,30
|354.987.185
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,40
|218.578.788
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,32
|1.015.379.598
|% -0,22
|
|YKBNK
|3,75
|280.859.382
|% -1,57
|
|THYAO
|29,20
|1.428.377.997
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,06
|42.339.310
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5094
|13,5213
|% -0,45
|
|Euro
|15,4970
|15,5138
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,5187
|18,6115
|% -0,17
|
|Frank
|14,8052
|14,8944
|% -0,23
|
|Riyal
|3,5944
|3,6124
|% -0,37
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,45
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,31
|