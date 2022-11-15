***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 13:50
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.10.2022 tarihinde şirket hissedarlarımızdan Fatih Erdoğan'ın 33.330.000 TL, Abdulkerim Fırat 33.330.000 TL ve Mehmet Erdoğan'ın 33.330.000 TL olmak üzere yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara pay satışına ilişkin yaptığımız KAP duyurusu doğrultusunda, toplam 99.990.000 TL nominal değerli payların Azimut Portföy Co. Şirketine satışı gerçekleşmiş, bu satışa ilişkin 533.890.515,60 TL tutar, sermaye avansı olarak hissedarlarımız tarafından şirketimiz hesaplarına yatırılmıştır. Önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbu tutarın tahsisli sermaye artırımı suretiyle sermayeye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080075
BIST
13:534.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 35,84
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:5318,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:5319,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2050
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
13:531.062,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.062,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BRLSM
|22,22
|156.465.704
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|1.984.041.400
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|179.181.607
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|676.973.340
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|168.578.332
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|586.047.116
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|13,04
|109.736.194
|% -6,79
|
|BNTAS
|6,32
|60.265.332
|% -5,11
|
|THYAO
|109,20
|6.651.190.590
|% -0,46
|
|ASELS
|41,80
|4.072.373.236
|% 0,24
|
|ODAS
|11,67
|3.506.661.538
|% -1,85
|
|EREGL
|37,00
|3.497.071.992
|% -0,91
|
|PETKM
|15,02
|3.414.811.388
|% -1,57
|
|ALBRK
|2,80
|899.089.141
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|713.911.167
|% -0,87
|
|ODAS
|11,67
|3.506.661.538
|% -1,85
|
|ISCTR
|9,39
|2.574.368.569
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,54
|1.481.314.567
|% -2,12
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6135
|% 0,05
|
|Euro
|19,4135
|19,4255
|% 1,07
|
|Sterlin
|22,0076
|22,1180
|% 0,94
|
|Frank
|19,7416
|19,8605
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,03
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,86
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.047
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.422
|3.504
|16,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|-0,61
|