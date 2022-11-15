***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.10.2022 tarihinde şirket hissedarlarımızdan Fatih Erdoğan'ın 33.330.000 TL, Abdulkerim Fırat 33.330.000 TL ve Mehmet Erdoğan'ın 33.330.000 TL olmak üzere yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara pay satışına ilişkin yaptığımız KAP duyurusu doğrultusunda, toplam 99.990.000 TL nominal değerli payların Azimut Portföy Co. Şirketine satışı gerçekleşmiş, bu satışa ilişkin 533.890.515,60 TL tutar, sermaye avansı olarak hissedarlarımız tarafından şirketimiz hesaplarına yatırılmıştır. Önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbu tutarın tahsisli sermaye artırımı suretiyle sermayeye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080075BIST