***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.02.2023 500.000 0,047 6,019B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.02.2023 300.000 0,028 6,4B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.02.2023 100.000 0,009 6,917B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.02.2023 200.000 0,019 6,699B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.02.2023 100.000 0,009 6,69B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.02.2023 100.000 0,009 6,7B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.02.2023 200.000 0,019 6,637B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.02.2023 200.000 0,019 6,694B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 01.03.2023 200.000 0,019 6,671B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 02.03.2023 200.000 0,019 6,64B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.03.2023 200.000 0,019 6,515B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 06.03.2023 200.000 0,019 6,611B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 07.03.2023 200.000 0,019 6,616B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 08.03.2023 200.000 0,019 6,836B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 14.03.2023 200.000 0,019 6,974B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 15.03.2023 500.000 0,047 6,485B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.03.2023 200.000 0,019 6,292B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.03.2023 200.000 0,019 6,401B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.03.2023 200.000 0,019 6,291B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.03.2023 500.000 0,047 6,071B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.03.2023 200.000 0,019 5,944B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.03.2023 300.000 0,028 5,865B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.03.2023 300.000 0,028 5,935B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.03.2023 300.000 0,028 6,119B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.03.2023 300.000 0,028 6,264B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 29.03.2023 300.000 0,028 6,245B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 30.03.2023 300.000 0,028 6,296B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 31.03.2023 300.000 0,028 6,216B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.04.2023 300.000 0,028 6,122B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 04.04.2023 300.000 0,028 6,158B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 05.04.2023 300.000 0,028 6,208B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 06.04.2023 300.000 0,028 6,172B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 10.04.2023 300.000 0,028 6,166B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 11.04.2023 300.000 0,028 6,199B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 12.04.2023 150.000 0,014 6,21B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 13.04.2023 150.000 0,014 6,165B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 14.04.2023 150.000 0,014 6,087B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.04.2023 150.000 0,014 6,146B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 18.04.2023 150.000 0,014 6,059B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 19.04.2023 150.000 0,014 5,999B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.04.2023 150.000 0,014 5,794B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 25.04.2023 150.000 0,014 5,737B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 26.04.2023 150.000 0,014 5,324Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 5,30- 5,35 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,324 TL) birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte 26.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 10.350.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,973'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141336BIST