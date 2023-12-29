***PSGYO* *PCILT* *RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PSGYO******PCILT******RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PCILT, PSGYO, RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 02.01.2024 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPC ILETISIM MEDYA XHARZ 02/01/2024PASIFIK GMYO XHARZ 02/01/2024RAINBOW POLIKARBONAT XHARZ 02/01/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230484BIST