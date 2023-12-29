***PSGYO* *PCILT* *RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.12.2023 12:10
***PSGYO******PCILT******RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [PCILT, PSGYO, RNPOL]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 02.01.2024 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PC ILETISIM MEDYA XHARZ 02/01/2024
PASIFIK GMYO XHARZ 02/01/2024
RAINBOW POLIKARBONAT XHARZ 02/01/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230484
BIST
'
13:077.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 38,98
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0729,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1325
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0732,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0105
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:071.962,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.962,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:05
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.880.216
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.511.071
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,20
|12.066.836
|% -60,19
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|39,90
|17.544.814
|% -6,12
|
|LKMNH
|57,75
|11.535.865
|% -4,70
|
|MTRYO
|6,73
|1.561.624
|% -4,13
|
|GUBRF
|147,00
|7.154.799.960
|% 5,08
|
|SKBNK
|4,21
|1.739.262.345
|% 1,69
|
|THYAO
|229,20
|1.595.906.333
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,80
|1.383.516.030
|% 2,11
|
|ISCTR
|23,34
|1.221.183.676
|% 3,27
|
|SKBNK
|4,21
|1.739.262.345
|% 1,69
|
|ISGYO
|15,40
|1.013.413.509
|% 8,60
|
|EKGYO
|6,92
|447.521.603
|% -0,29
|
|YKBNK
|19,68
|1.124.453.828
|% 2,34
|
|ISCTR
|23,34
|1.221.183.676
|% 3,27
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5523
|29,5567
|% 0,45
|
|Euro
|32,6765
|32,6920
|% 0,06
|
|Sterlin
|37,4371
|37,6249
|% 0,20
|
|Frank
|35,0481
|35,2593
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8561
|7,8955
|% 0,40
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|