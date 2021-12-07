***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
07.12.2021 13:00
***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981481
BIST
13:051.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0513,7344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0632
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0515,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0700
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:05785,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,21
|Açılış
|: 785,07
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:05
|INTEM
|66,00
|27.743.536
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.796.654
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.294.382
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|264.500.759
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.499.872
|% -6,62
|
|MEGAP
|7,23
|66.944.809
|% -6,23
|
|SISE
|14,23
|2.387.048.453
|% 6,67
|
|KRDMD
|9,61
|1.433.478.155
|% 3,33
|
|ASELS
|22,98
|1.140.170.147
|% 1,95
|
|THYAO
|19,22
|1.138.873.763
|% 2,84
|
|GARAN
|11,81
|1.086.869.777
|% -0,25
|
|ODAS
|1,66
|300.603.926
|% 0,61
|
|SISE
|14,23
|2.387.048.453
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,53
|552.490.625
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,61
|1.433.478.155
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,22
|264.500.759
|% -9,39
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7335
|13,7391
|% -0,42
|
|Euro
|15,4823
|15,5135
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,1398
|18,2308
|% -0,52
|
|Frank
|14,7851
|14,8742
|% -0,43
|
|Riyal
|3,6452
|3,6635
|% -0,58
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,07
|
|Altın Gr.
|784
|785
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.165
|5.294
|-35,25
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|-17,06
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|1,71
|