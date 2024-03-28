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QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

28.03.2024 15:30
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor


QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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2023 Yılı Finansal Raporlar



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263686


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TMSN 158,40 672.907.963 % 10,00  
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Dolar 32,3109 32,3209 % 0,22  
Euro 35,0970 35,1239 % 0,01  
Sterlin 40,8509 41,0557 % -0,56  
Frank 35,8236 36,0031 % -0,37  
Riyal 8,6242 8,6674 % -0,52  
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17:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,61 24,65 % 0,66  
Platin 907,19 908,45 % 0,66  
Paladyum 1.017,57 1.021,50 % 0,66  
Brent Pet. 86,27 86,27 % 0,66  
Altın Ons 2.205,76 2.206,01 % 0,66  
Seans Raporu 17:23
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