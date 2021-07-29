***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 107 -111.933 0 -586.349 -230.298 0 0 1.272.021 343.548Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.230 934.922 0 -858.603 -796.408 13.199.191 0 1.272.021 17.028.607Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 876 182.618 0 -368.466 249.834 0 0 1.410.059 1.474.921Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -105.938 1.453.339 0 -843.915 -354.383 15.787.467 0 1.410.059 20.697.343Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER190.213.380 299.127.784 489.341.164 174.611.673 281.840.718 456.452.391GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 11.892.348 25.422.814 37.315.162 11.627.187 21.520.352 33.147.539Teminat Mektupları11.743.638 13.434.527 25.178.165 11.327.575 11.362.429 22.690.004Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler533.825 91.504 625.329 474.847 84.162 559.009Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.775.630 13.343.023 20.118.653 6.666.383 11.278.267 17.944.650Diğer Teminat Mektupları4.434.183 0 4.434.183 4.186.345 0 4.186.345Banka Kredileri70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598İthalat Kabul Kredileri70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler78.100 5.064.959 5.143.059 101.122 3.517.815 3.618.937Belgeli Akreditifler78.100 4.748.370 4.826.470 101.122 3.315.757 3.416.879Diğer Akreditifler0 316.589 316.589 0 202.058 202.058Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER125.566.975 9.093.573 134.660.548 104.514.729 6.640.330 111.155.059Cayılamaz Taahhütler(1) 67.399.069 6.299.740 73.698.809 58.424.722 6.640.330 65.065.052Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri767.533 3.980.526 4.748.059 1.358.290 3.478.001 4.836.291Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri22.646.994 871 22.647.865 18.075.052 734 18.075.786Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.877.633 0 2.877.633 2.423.033 0 2.423.033İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri33.096 0 33.096 27.046 0 27.046Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.100.462 0 40.100.462 35.495.520 0 35.495.520Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri56.087 0 56.087 83.078 0 83.078Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler917.264 2.318.343 3.235.607 962.703 3.161.595 4.124.298Cayılabilir Taahhütler58.167.906 2.793.833 60.961.739 46.090.007 0 46.090.007Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri58.167.906 2.793.833 60.961.739 46.090.007 0 46.090.007Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 52.754.057 264.611.397 317.365.454 58.469.757 253.680.036 312.149.793Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar14.878.131 79.371.219 94.249.350 8.906.126 65.587.674 74.493.800Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.403.503 31.581.421 38.984.924 4.770.807 24.362.023 29.132.830Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.474.628 47.789.798 55.264.426 4.135.319 41.225.651 45.360.970Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler37.875.926 185.240.178 223.116.104 49.563.631 188.092.362 237.655.993Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.760.749 10.038.677 13.799.426 2.107.149 8.850.539 10.957.688Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.949.177 4.009.612 6.958.789 1.676.174 3.844.105 5.520.279Vadeli Döviz Satım İşlemleri811.572 6.029.065 6.840.637 430.975 5.006.434 5.437.409Para ve Faiz Swap İşlemleri31.971.271 171.573.790 203.545.061 45.325.821 175.284.547 220.610.368Swap Para Alım İşlemleri1.933.778 58.755.919 60.689.697 3.298.846 66.002.897 69.301.743Swap Para Satım İşlemleri21.786.893 39.041.203 60.828.096 30.615.375 40.878.980 71.494.355Swap Faiz Alım İşlemleri4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135Swap Faiz Satım İşlemleri4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.719.184 2.260.803 3.979.987 1.021.265 1.947.660 2.968.925Para Alım Opsiyonları894.177 1.158.059 2.052.236 491.416 1.047.539 1.538.955Para Satım Opsiyonları825.007 1.102.744 1.927.751 529.849 900.121 1.429.970Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri424.722 409.336 834.058 1.109.396 1.055.351 2.164.747Futures Para Alım İşlemleri99.986 310.767 410.753 172 1.055.204 1.055.376Futures Para Satım İşlemleri324.736 98.569 423.305 1.109.224 147 1.109.371Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 957.572 957.572 0 954.265 954.265EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.046.116.629 321.907.513 1.368.024.142 935.939.092 266.152.722 1.202.091.814EMANET KIYMETLER16.031.598 13.866.741 29.898.339 11.281.488 10.473.404 21.754.892Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.558.360 0 5.558.360 2.159.679 0 2.159.679Emanete Alınan Menkul Değerler758.787 10.867.441 11.626.228 511.150 8.043.418 8.554.568Tahsile Alınan Çekler7.756.265 1.631.738 9.388.003 6.632.644 1.314.634 7.947.278Tahsile Alınan Ticari Senetler1.956.311 679.660 2.635.971 1.978.015 527.533 2.505.548Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.875 687.902 689.777 0 587.819 587.819Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER595.983.646 189.807.655 785.791.301 540.029.634 160.647.061 700.676.695Menkul Kıymetler4.045.752 11.226.429 15.272.181 4.117.442 9.531.425 13.648.867Teminat Senetleri438.286 675.313 1.113.599 380.407 590.933 971.340Emtia517.485 0 517.485 490.115 0 490.115Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul114.741.415 96.614.149 211.355.564 106.976.494 82.931.319 189.907.813Diğer Rehinli Kıymetler476.240.708 81.291.764 557.532.472 428.065.176 67.593.384 495.658.560Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER434.101.385 118.233.117 552.334.502 384.627.970 95.032.257 479.660.227BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.236.330.009 621.035.297 1.857.365.306 1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.529.569 6.765.914Alınan Faizler10.312.222 7.524.956Ödenen Faizler-5.291.518 -2.869.889Alınan Temettüler191.284 69.435Alınan Ücret ve Komisyonlar1.927.012 1.440.701Elde Edilen Diğer Kazançlar169.985 17.857Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar839.607 621.942Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.044.966 -669.078Ödenen Vergiler-1.563.459 -552.568Diğer-4.010.598 1.182.558Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-91.232 3.876.311Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış99.062 -81.399Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.364.987 3.540.895Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.833.776 -6.596.598Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış396.037 -2.955.738Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.496.586 -593.087Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)8.609.553 8.547.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.732.997 -1.479.475Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.232.462 3.493.769Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.438.337 10.642.225YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.611.890 -833.075İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-124.800 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)25.651 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-246.305 -116.101Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller76.745 2.035Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.813.829 -9.051.056Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.448.197 7.970.432Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.700.744 -1.652.760Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.865.253 2.119.388Diğer-142.058 -105.013FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.912.697 -55.047Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.867.552 7.592.712Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.901.359 -7.576.395İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.558 11.053Diğer-45.938 -82.417Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi552.297 219.290Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.291.441 9.973.393Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.425.482 14.387.892Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.716.923 24.361.285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.410.059 1.272.021DİĞER KAPSAMLI GELİRLER64.862 -928.473Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar183.494 -111.826Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.096 137Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları180.969 -110.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.429 -1.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-118.632 -816.647Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-460.583 -751.732Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)312.293 -295.251Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.658 230.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.474.921 343.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.516.783 47.041.301 69.558.084 15.767.544 38.536.436 54.303.980Nakit ve Nakit Benzerleri4.478.694 35.368.307 39.847.001 2.743.414 26.458.913 29.202.327Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 4.482.168 28.164.896 32.647.064 2.505.740 24.900.717 27.406.457Bankalar(3) 1.124 7.093.513 7.094.637 1.117 1.465.586 1.466.703Para Piyasalarından Alacaklar(4) 0 109.898 109.898 250.124 92.610 342.734Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.598 0 -4.598 -13.567 0 -13.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 117.510 355.221 472.731 237.865 333.073 570.938Devlet Borçlanma Senetleri86.161 52.081 138.242 202.789 87.413 290.202Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler21.372 0 21.372 25.099 0 25.099Diğer Finansal Varlıklar9.977 303.140 313.117 9.977 245.660 255.637Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 8.389.922 9.220.813 17.610.735 5.800.847 9.380.242 15.181.089Devlet Borçlanma Senetleri8.382.248 9.220.813 17.603.061 5.793.173 9.380.242 15.173.415Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 9.530.657 2.096.960 11.627.617 6.985.418 2.364.208 9.349.626Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.768.057 1.887.613 9.655.670 5.842.408 2.106.532 7.948.940Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.762.600 209.347 1.971.947 1.143.010 257.676 1.400.686İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)110.970.241 66.991.108 177.961.349 102.376.171 54.959.411 157.335.582Krediler(6) 111.976.611 56.702.648 168.679.259 103.582.764 45.775.688 149.358.452Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 10.404.400 10.288.460 20.692.860 9.559.633 9.183.723 18.743.356Devlet Borçlanma Senetleri10.404.400 9.717.637 20.122.037 9.559.633 8.621.942 18.181.575Diğer Finansal Varlıklar0 570.823 570.823 0 561.781 561.781Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.410.770 0 -11.410.770 -10.766.226 0 -10.766.226SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.171.292 0 2.171.292 1.892.950 0 1.892.950İştirakler (Net)(8) 14.026 0 14.026 14.026 0 14.026Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.026 0 14.026 14.026 0 14.026Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 1.874.858 0 1.874.858 1.596.516 0 1.596.516Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.836.812 0 1.836.812 1.558.470 0 1.558.470Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 282.408 0 282.408 282.408 0 282.408Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler282.408 0 282.408 282.408 0 282.408MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.435.674 22 3.435.696 3.476.263 18 3.476.281MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)563.908 0 563.908 504.698 0 504.698Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer563.908 0 563.908 504.698 0 504.698YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 1.865 0 1.865 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 573.470 0 573.470 931.700 0 931.700DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 4.643.057 88.029 4.731.086 3.779.894 5.028.263 8.808.157VARLIKLAR TOPLAMI144.876.290 114.120.460 258.996.750 128.729.220 98.524.128 227.253.348YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 65.879.147 87.701.870 153.581.017 48.414.473 82.145.258 130.559.731ALINAN KREDİLER(3) 505.819 20.328.339 20.834.158 486.735 19.705.289 20.192.024PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 3.516.674 10.278.109 13.794.783 4.376.444 10.112.950 14.489.394İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 3.332.179 15.238.594 18.570.773 1.554.964 11.951.421 13.506.385Bonolar3.332.179 1.749.093 5.081.272 1.502.745 829.044 2.331.789Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller13.489.501 13.489.501 52.219 11.122.377 11.174.596FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.512.030 2.998.745 5.510.775 4.773.704 3.303.648 8.077.352Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 2.481.356 2.310.087 4.791.443 4.754.603 2.416.086 7.170.689Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 30.674 688.658 719.332 19.101 887.562 906.663FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 424.025 488 424.513 444.009 2.666 446.675KARŞILIKLAR(9) 1.063.560 0 1.063.560 1.064.819 0 1.064.819Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı546.397 0 546.397 589.451 0 589.451Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar517.163 0 517.163 475.368 0 475.368CARİ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 1.063.699 0 1.063.699ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 7.948.775 7.948.775 0 6.704.294 6.704.294Krediler0 7.948.775 7.948.775 0 6.704.294 6.704.294Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8.994.590 7.576.463 16.571.053 6.916.521 5.010.033 11.926.554ÖZKAYNAKLAR