***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 107 20.937 0 -591.591 -225.750 0 0 1.364.649 568.352 433 568.785Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.233 122.204 0 -861.278 -791.605 14.217.872 0 1.364.649 17.326.323 7.770 17.334.093Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 918 0 0 -366.775 250.198 0 0 1.488.471 1.372.812 491 1.373.303Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -110.646 0 0 -842.667 -352.935 17.072.922 0 1.488.471 20.605.859 8.672 20.614.531Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER191.102.151 298.878.560 489.980.711 175.404.906 281.234.421 456.639.327GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 11.868.503 25.422.814 37.291.317 11.604.589 21.520.352 33.124.941Teminat Mektupları11.719.793 13.434.527 25.154.320 11.304.977 11.362.429 22.667.406Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler533.825 91.504 625.329 474.847 84.162 559.009Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.774.604 13.343.023 20.117.627 6.665.357 11.278.267 17.943.624Diğer Teminat Mektupları4.411.364 0 4.411.364 4.164.773 0 4.164.773Banka Kredileri70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598İthalat Kabul Kredileri70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler78.100 5.064.959 5.143.059 101.122 3.517.815 3.618.937Belgeli Akreditifler78.100 4.748.370 4.826.470 101.122 3.315.757 3.416.879Diğer Akreditifler0 316.589 316.589 0 202.058 202.058Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER126.068.637 10.112.390 136.181.027 104.983.869 7.321.485 112.305.354Cayılamaz Taahhütler(1) 67.399.069 6.299.740 73.698.809 58.424.722 6.640.330 65.065.052Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri767.533 3.980.526 4.748.059 1.358.290 3.478.001 4.836.291Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri22.646.994 871 22.647.865 18.075.052 734 18.075.786Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.877.633 0 2.877.633 2.423.033 0 2.423.033İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri33.096 0 33.096 27.046 0 27.046Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.100.462 0 40.100.462 35.495.520 0 35.495.520Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri56.087 0 56.087 83.078 0 83.078Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler917.264 2.318.343 3.235.607 962.703 3.161.595 4.124.298Cayılabilir Taahhütler58.669.568 3.812.650 62.482.218 46.559.147 681.155 47.240.302Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri58.167.906 2.793.833 60.961.739 46.090.007 0 46.090.007Diğer Cayılabilir Taahhütler501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 53.165.011 263.343.356 316.508.367 58.816.448 252.392.584 311.209.032Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.360.355 78.103.178 93.463.533 9.249.782 64.290.416 73.540.198Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.885.727 30.313.380 38.199.107 5.114.463 23.064.765 28.179.228Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.474.628 47.789.798 55.264.426 4.135.319 41.225.651 45.360.970Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler37.804.656 185.240.178 223.044.834 49.566.666 188.102.168 237.668.834Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.689.479 10.038.677 13.728.156 2.110.184 8.853.435 10.963.619Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.877.907 4.009.612 6.887.519 1.676.174 3.847.001 5.523.175Vadeli Döviz Satım İşlemleri811.572 6.029.065 6.840.637 434.010 5.006.434 5.440.444Para ve Faiz Swap İşlemleri31.971.271 171.573.790 203.545.061 45.325.821 175.291.457 220.617.278Swap Para Alım İşlemleri1.933.778 58.755.919 60.689.697 3.298.846 66.005.831 69.304.677Swap Para Satım İşlemleri21.786.893 39.041.203 60.828.096 30.615.375 40.882.956 71.498.331Swap Faiz Alım İşlemleri4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135Swap Faiz Satım İşlemleri4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.719.184 2.260.803 3.979.987 1.021.265 1.947.660 2.968.925Para Alım Opsiyonları894.177 1.158.059 2.052.236 491.416 1.047.539 1.538.955Para Satım Opsiyonları825.007 1.102.744 1.927.751 529.849 900.121 1.429.970Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri424.722 409.336 834.058 1.109.396 1.055.351 2.164.747Futures Para Alım İşlemleri99.986 310.767 410.753 172 1.055.204 1.055.376Futures Para Satım İşlemleri324.736 98.569 423.305 1.109.224 147 1.109.371Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 957.572 957.572 0 954.265 954.265EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.258.780.732 328.492.261 1.587.272.993 1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878EMANET KIYMETLER228.695.701 20.451.489 249.147.190 314.812.461 15.999.495 330.811.956Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları7.774.196 9 7.774.205 4.313.984 25.795 4.339.779Emanete Alınan Menkul Değerler157.739.068 10.867.441 168.606.509 255.806.221 8.043.418 263.849.639Tahsile Alınan Çekler9.171.909 1.931.128 11.103.037 7.616.483 1.484.681 9.101.164Tahsile Alınan Ticari Senetler2.051.587 858.057 2.909.644 2.096.904 686.232 2.783.136Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler51.958.941 6.794.854 58.753.795 44.978.869 5.759.369 50.738.238Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER595.983.646 189.807.655 785.791.301 540.029.634 160.647.061 700.676.695Menkul Kıymetler4.045.752 11.226.429 15.272.181 4.117.442 9.531.425 13.648.867Teminat Senetleri438.286 675.313 1.113.599 380.407 590.933 971.340Emtia517.485 0 517.485 490.115 0 490.115Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul114.741.415 96.614.149 211.355.564 106.976.494 82.931.319 189.907.813Diğer Rehinli Kıymetler476.240.708 81.291.764 557.532.472 428.065.176 67.593.384 495.658.560Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER434.101.385 118.233.117 552.334.502 384.627.970 95.032.257 479.660.227BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.449.882.883 627.370.821 2.077.253.704 1.414.874.971 552.913.234 1.967.788.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.504.866 6.422.790Alınan Faizler11.024.437 7.845.860Ödenen Faizler-5.611.638 -3.123.491Alınan Temettüler1.104 106Alınan Ücret ve Komisyonlar2.080.352 1.560.587Elde Edilen Diğer Kazançlar185.858 31.853Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar871.242 676.945Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.098.991 -694.171Ödenen Vergiler-1.594.440 -607.980Diğer-4.353.058 733.081Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim376.244 4.801.513Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-51.039 -78.220Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.365.852 3.541.849Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.673.170 -6.698.460Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış294.638 -3.106.679Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.496.586 -593.087Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)8.632.313 8.465.547Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.124.953 -654.569Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.160.893 3.925.132Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.881.110 11.224.303YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.549.155 -831.711İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-274.145 -112.893Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller77.729 3.332Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.820.044 -9.051.426Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.448.197 7.970.432Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.700.744 -1.652.760Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.865.253 2.119.388Diğer-145.401 -107.784FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.269.942 -556.119Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.218.411 7.101.854Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.901.359 -7.576.395İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-47.110 -81.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi552.297 219.290Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.154.194 10.055.763Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.883.101 14.814.910Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.037.295 24.870.673Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.488.962 1.365.082DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-115.659 -796.297Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar918 21.044Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.137 136Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 22.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-219 -1.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116.577 -817.341Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-458.073 -750.087Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)311.709 -297.578Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.787 230.324TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.373.303 568.785Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.805.109 47.157.427 70.962.536 16.143.002 38.560.665 54.703.667Nakit ve Nakit Benzerleri5.691.532 35.477.013 41.168.545 3.190.476 26.470.545 29.661.021Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 4.482.168 28.164.896 32.647.064 2.505.744 24.900.717 27.406.461Bankalar(3) 41.784 7.202.250 7.244.034 38.518 1.477.238 1.515.756Para Piyasalarından Alacaklar(4) 1.172.180 109.898 1.282.078 659.782 92.610 752.392Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.600 -31 -4.631 -13.568 -20 -13.588Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 230.540 355.221 585.761 290.302 333.073 623.375Devlet Borçlanma Senetleri114.016 52.081 166.097 204.200 87.413 291.613Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler93.702 0 93.702 86.102 0 86.102Diğer Finansal Varlıklar22.822 303.140 325.962 0 245.660 245.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 8.391.441 9.234.534 17.625.975 5.802.565 9.387.549 15.190.114Devlet Borçlanma Senetleri8.382.248 9.220.813 17.603.061 5.793.173 9.380.242 15.173.415Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.193 13.721 22.914 9.392 7.307 16.699Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 9.491.596 2.090.659 11.582.255 6.859.659 2.369.498 9.229.157Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.728.996 1.881.312 9.610.308 5.716.649 2.111.822 7.828.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.762.600 209.347 1.971.947 1.143.010 257.676 1.400.686İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)114.754.381 71.781.886 186.536.267 105.753.485 59.312.306 165.065.791Krediler(6) 110.969.716 55.829.244 166.798.960 102.987.227 45.115.006 148.102.233Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 2.492.857 5.483.682 7.976.539 2.251.723 4.921.075 7.172.798Faktoring Alacakları(7) 2.465.313 464.497 2.929.810 1.872.281 338.166 2.210.447İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 10.404.400 10.288.460 20.692.860 9.559.633 9.183.723 18.743.356Devlet Borçlanma Senetleri10.404.400 9.717.637 20.122.037 9.559.633 8.621.942 18.181.575Diğer Finansal Varlıklar0 570.823 570.823 0 561.781 561.781Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.577.905 -283.997 -11.861.902 -10.917.379 -245.664 -11.163.043SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI292.090 0 292.090 237.920 0 237.920İştirakler (Net)(9) 14.027 0 14.027 14.027 0 14.027Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.027 0 14.027 14.027 0 14.027Bağlı Ortaklıklar (Net)38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 240.025 0 240.025 185.855 0 185.855Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler237.225 0 237.225 183.055 0 183.055Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.466.431 22 3.466.453 3.489.129 56 3.489.185MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)581.505 0 581.505 520.715 0 520.715Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer581.505 0 581.505 520.715 0 520.715YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI17.412 0 17.412 29.628 0 29.628ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 694.816 0 694.816 1.034.082 0 1.034.082DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 5.483.180 543.194 6.026.374 4.589.905 5.348.828 9.938.733VARLIKLAR TOPLAMI149.094.924 119.482.529 268.577.453 131.797.866 103.221.855 235.019.721YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 65.826.266 87.442.949 153.269.215 48.284.133 81.990.723 130.274.856ALINAN KREDİLER(3) 2.955.389 24.203.002 27.158.391 2.855.756 23.041.134 25.896.890PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 4.798.778 10.278.109 15.076.887 4.881.720 10.112.950 14.994.670İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.900.611 15.238.594 20.139.205 2.772.537 11.951.421 14.723.958Bonolar4.900.611 1.749.093 6.649.704 2.561.286 829.044 3.390.330Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 13.489.501 13.489.501 211.251 11.122.377 11.333.628FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.509.590 3.104.374 5.613.964 4.766.374 3.390.090 8.156.464Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 2.478.916 2.415.716 4.894.632 4.747.273 2.502.528 7.249.801Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 30.674 688.658 719.332 19.101 887.562 906.663FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 414.556 282 414.838 428.999 3.076 432.075KARŞILIKLAR(9) 1.128.355 0 1.128.355 1.134.132 0 1.134.132Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı583.939 0 583.939 631.149 0 631.149Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar544.416 0 544.416 502.983 0 502.983CARİ VERGİ BORCU(10) 23.784 0 23.784 1.077.742 0 1.077.742ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 7.948.775 7.948.775 0 6.704.294 6.704.294Krediler0 7.948.775 7.948.775 0 6.704.294 6.704.294Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER9.170.127 8.019.381 17.189.508 7.007.486 5.375.926 12.383.412ÖZKAYNAKLAR22.134.051 -1.519.520 20.614.531 20.440.813 -1.199.585 19.241.228Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-110.646 0 -110.646 -111.564 0 -111.564Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler323.918 -1.519.520 -1.195.602 120.560 -1.199.585 -1.079.025Kar Yedekleri17.072.922 0 17.072.922 14.217.872 0 14.217.872Yasal Yedekler757.696 0 757.696 736.513 0 736.513Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.315.226 0 16.315.226 13.481.359 0 13.481.359Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.488.471 0 1.488.471 2.855.050 0 2.855.050Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 101.267 0 101.267Dönem Net Kâr veya Zararı1.488.471 0 1.488.471 2.753.783 0 2.753.783Azınlık Payları8.672 0 8.672 8.181 0 8.181YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI113.861.507 154.715.946 268.577.453 93.649.692 141.370.029 235.019.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 11.548.466 8.474.644 6.162.304 4.137.177Kredilerden Alınan Faizler8.867.794 6.681.158 4.682.435 3.240.617Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler170.224 13.568 111.768 6.807Bankalardan Alınan Faizler29.730 58.525 17.329 23.579Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler42.856 111.928 16.726 57.083Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.785.290 1.220.974 991.934 617.222Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.647 16.054 3.173 9.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar758.289 536.154 431.423 258.520İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.014.354 668.766 557.338 349.237Finansal Kiralama Faiz Gelirleri375.725 281.668 194.954 141.874Diğer Faiz Gelirleri276.847 106.823 147.158 49.995FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -6.248.872 -3.582.051 -3.446.574 -1.727.808Mevduata Verilen Faizler-4.073.999 -1.974.367 -2.305.893 -917.616Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-855.078 -679.276 -439.850 -341.632Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-583.297 -250.593 -307.702 -130.809İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-681.578 -557.247 -370.337 -280.153Kiralama Faiz Giderleri-29.960 -28.056 -14.276 -13.905Diğer Faiz Giderleri-24.960 -92.512 -8.516 -43.693NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.299.594 4.892.593 2.715.730 2.409.369NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.660.615 1.277.823 886.772 571.767Alınan Ücret ve Komisyonlar2.079.866 1.548.591 1.124.729 686.467Gayri Nakdi Kredilerden127.687 89.432 65.946 47.026Diğer1.952.179 1.459.159 1.058.783 639.441Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-419.251 -270.768 -237.957 -114.700Gayri Nakdi Kredilere-1.620 -843 -774 -186Diğer-417.631 -269.925 -237.183 -114.514TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.104 106 758 106TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -1.862.112 -970.280 -947.038 -476.198Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)61.546 174.714 57.351 109.381Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.321.960 -1.392.799 -1.090.147 -655.893Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)398.302 247.805 85.758 70.314DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 185.858 31.853 30.635 18.976FAALİYET BRÜT KÂRI5.285.059 5.232.095 2.686.857 2.524.020BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -976.414 -1.351.257 -391.669 -694.991DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-62.514 -76.292 -21.564 -36.347PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.031.471 -972.831 -539.412 -468.701DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -1.333.012 -1.164.944 -684.107 -563.387NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.881.648 1.666.771 1.050.105 760.594BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)57.996 42.067 28.228 19.784NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.939.644 1.708.838 1.078.333 780.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -450.682 -343.756 -240.967 -164.112Cari Vergi Karşılığı-81.848 -68.684 -31.215 -58.098Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.042.918 -610.913 327.999 -238.443Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi674.084 335.841 -537.751 132.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.488.962 1.365.082 837.366 616.266DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 275 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 275 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 275 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 275 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.488.962 1.365.082 837.641 616.266Grubun Karı (Zararı)1.488.471 1.364.649 837.385 616.058Azınlık Payları Karı (Zararı)491 433 256 208Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04443000 0,04070000 0,02500000 0,01840000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952735BIST