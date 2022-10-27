***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2022 20:38
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 175 0 0 -517.031 317.546 0 0 2.600.337 2.401.027 773 2.401.800
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.389 0 0 -992.923 -285.587 17.072.922 0 2.600.337 21.634.074 8.954 21.643.028
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 13.763 829 0 2.581.995 2.109.036 0 0 11.471.208 16.176.831 1.710 16.178.541
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -210.180 829 0 998.467 1.729.038 20.979.569 0 11.471.208 38.319.645 11.105 38.330.750
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
403.034.200 613.089.438 1.016.123.638 251.760.151 433.120.870 684.881.021
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 25.362.306 34.723.692 60.085.998 13.136.090 34.332.017 47.468.107
Teminat Mektupları
22.827.244 20.075.580 42.902.824 13.000.633 17.491.611 30.492.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
838.702 169.827 1.008.529 553.377 133.441 686.818
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.131.405 19.905.753 31.037.158 7.284.585 17.358.170 24.642.755
Diğer Teminat Mektupları
10.857.137 0 10.857.137 5.162.671 0 5.162.671
Banka Kredileri
2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676
İthalat Kabul Kredileri
2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
39.265 6.361.301 6.400.566 63.674 8.204.513 8.268.187
Belgeli Akreditifler
39.265 6.027.255 6.066.520 63.674 7.424.841 7.488.515
Diğer Akreditifler
0 334.046 334.046 0 779.672 779.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
212.952.619 87.695.679 300.648.298 150.696.819 7.991.015 158.687.834
Cayılamaz Taahhütler
(1) 138.756.581 35.873.972 174.630.553 81.782.660 6.016.159 87.798.819
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.037.865 24.640.754 30.678.619 1.145.232 2.908.352 4.053.584
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
40.375.499 404.076 40.779.575 27.050.703 793.507 27.844.210
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.737.474 0 3.737.474 2.885.779 0 2.885.779
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
86.529 0 86.529 29.314 0 29.314
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.296.921 0 85.296.921 49.733.289 0 49.733.289
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
98.959 0 98.959 71.498 0 71.498
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.123.334 10.829.142 13.952.476 866.845 2.314.300 3.181.145
Cayılabilir Taahhütler
74.196.038 51.821.707 126.017.745 68.914.159 1.974.856 70.889.015
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
73.534.626 50.274.259 123.808.885 68.374.855 0 68.374.855
Diğer Cayılabilir Taahhütler
661.412 1.547.448 2.208.860 539.304 1.974.856 2.514.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 164.719.275 490.670.067 655.389.342 87.927.242 390.797.838 478.725.080
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
23.999.289 131.634.637 155.633.926 12.489.736 101.394.674 113.884.410
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.025.041 41.648.716 49.673.757 6.172.818 40.723.961 46.896.779
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.974.248 89.985.921 105.960.169 6.316.918 60.670.713 66.987.631
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
140.719.986 359.035.430 499.755.416 75.437.506 289.403.164 364.840.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.575.361 25.077.244 38.652.605 7.288.292 16.053.812 23.342.104
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
13.313.219 6.101.048 19.414.267 6.377.847 4.862.254 11.240.101
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
262.142 18.976.196 19.238.338 910.445 11.191.558 12.102.003
Para ve Faiz Swap İşlemleri
112.541.629 315.804.822 428.346.451 66.545.184 268.882.455 335.427.639
Swap Para Alım İşlemleri
1.206.881 130.779.977 131.986.858 2.126.829 98.404.122 100.530.951
Swap Para Satım İşlemleri
77.899.950 54.196.191 132.096.141 37.918.755 62.467.695 100.386.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.935.519 14.528.025 27.463.544 1.227.592 2.651.799 3.879.391
Para Alım Opsiyonları
9.306.532 4.557.563 13.864.095 821.817 1.131.799 1.953.616
Para Satım Opsiyonları
3.628.987 9.970.462 13.599.449 405.775 1.520.000 1.925.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.667.477 1.589.921 3.257.398 376.438 387.573 764.011
Futures Para Alım İşlemleri
878.809 762.320 1.641.129 361.015 18.895 379.910
Futures Para Satım İşlemleri
788.668 827.601 1.616.269 15.423 368.678 384.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.035.418 2.035.418 0 1.427.525 1.427.525
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.833.402.651 675.572.452 2.508.975.103 1.389.205.116 499.735.768 1.888.940.884
EMANET KIYMETLER
294.784.090 36.355.393 331.139.483 242.561.027 26.811.981 269.373.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.401.352 25.795 11.427.147 9.104.743 9.997 9.114.740
Emanete Alınan Menkul Değerler
166.677.526 17.611.916 184.289.442 153.604.458 11.510.543 165.115.001
Tahsile Alınan Çekler
19.581.158 1.725.817 21.306.975 13.107.448 3.535.033 16.642.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.132.094 1.598.638 4.730.732 2.363.152 1.179.744 3.542.896
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
93.991.960 15.393.227 109.385.187 64.381.226 10.576.664 74.957.890
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
888.402.578 363.989.248 1.252.391.826 666.936.857 290.504.187 957.441.044
Menkul Kıymetler
5.407.417 23.700.937 29.108.354 5.098.635 18.744.53n Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.270.243 -2.716.213
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29.928.291 9.541.049
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
37.618.715 7.202.874
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.740.959 -3.747.780
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-810.595 -394.996
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
164.278 90.794
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.520.849 -8.989.779
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.311.486 7.026.427
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.284.217 -3.666.627
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.853.381 2.404.893
Diğer
-454.443 -218.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-760.732 7.312.927
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.358.284 17.188.202
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.056.752 -9.799.959
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-62.264 0
Diğer
0 -75.316
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.315.434 774.811
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.432.458 11.542.832
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.798.834 15.883.101
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
73.231.292 27.425.933
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.472.918 2.601.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.705.623 -199.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.592 175
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.672 208
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
829 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.091 -33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.691.031 -199.485
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.360.678 -647.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.724.820 397.823
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.394.467 50.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.178.541 2.401.800
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
61.802.612 120.977.700 182.780.312 36.871.893 91.649.894 128.521.787
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.118.995 106.203.414 115.322.409 7.519.867 78.743.431 86.263.298
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.924.953 70.516.688 79.441.641 7.436.280 62.858.291 70.294.571
Bankalar
(3) 209.129 35.280.532 35.489.661 94.349 15.725.779 15.820.128
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 0 419.489 419.489 0 159.508 159.508
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.087 -13.295 -28.382 -10.762 -147 -10.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 722.861 352.367 1.075.228 275.004 499.454 774.458
Devlet Borçlanma Senetleri
401.216 90.026 491.242 118.648 64.122 182.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
258.157 0 258.157 156.356 0 156.356
Diğer Finansal Varlıklar
63.488 262.341 325.829 0 435.332 435.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 30.928.380 9.922.521 40.850.901 9.634.529 10.043.218 19.677.747
Devlet Borçlanma Senetleri
30.919.188 9.824.838 40.744.026 9.625.335 10.008.077 19.633.412
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.192 97.683 106.875 9.194 35.141 44.335
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 21.032.376 4.499.398 25.531.774 19.442.493 2.363.791 21.806.284
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.038.465 2.648.112 18.686.577 16.227.512 2.219.309 18.446.821
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.993.911 1.851.286 6.845.197 3.214.981 144.482 3.359.463
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
241.187.437 131.096.208 372.283.645 137.049.425 105.153.019 242.202.444
Krediler
(6) 210.894.138 105.852.764 316.746.902 128.657.423 81.883.367 210.540.790
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 3.741.573 9.006.489 12.748.062 2.954.638 7.735.110 10.689.748
Faktoring Alacakları
(7) 6.208.591 854.494 7.063.085 2.889.195 921.323 3.810.518
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 32.070.765 20.126.540 52.197.305 14.876.060 14.980.916 29.856.976
Devlet Borçlanma Senetleri
32.070.765 19.472.242 51.543.007 14.876.060 14.417.974 29.294.034
Diğer Finansal Varlıklar
0 654.298 654.298 0 562.942 562.942
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.727.630 -4.744.079 -16.471.709 -12.327.891 -367.697 -12.695.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
400.613 0 400.613 270.366 0 270.366
İştirakler (Net)
(9) 45.276 0 45.276 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
45.276 0 45.276 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
128.046 0 128.046 38.046 0 38.046
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
128.046 0 128.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 227.291 0 227.291 218.294 0 218.294
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
224.491 0 224.491 215.494 0 215.494
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.952.886 97 3.952.983 3.694.478 37 3.694.515
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
935.921 0 935.921 648.585 0 648.585
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
935.921 0 935.921 648.585 0 648.585
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
20.349 0 20.349 2.040 0 2.040
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 413.524 0 413.524 341.690 0 341.690
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 9.220.377 1.185.516 10.405.893 7.206.047 961.538 8.167.585
VARLIKLAR TOPLAMI
317.933.719 253.259.521 571.193.240 186.084.524 197.764.488 383.849.012
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 141.530.539 208.146.386 349.676.925 79.231.701 146.644.878 225.876.579
ALINAN KREDİLER
(3) 5.256.745 47.817.767 53.074.512 3.904.586 33.347.681 37.252.267
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 15.277.153 15.257.984 30.535.137 2.473.437 15.717.177 18.190.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 7.842.931 20.763.801 28.606.732 6.023.724 23.779.092 29.802.816
Bonolar
7.751.980 2.527.021 10.279.001 6.023.724 2.154.632 8.178.356
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
90.951 0 90.951 0 0 0
Tahviller
0 18.236.780 18.236.780 0 21.624.460 21.624.460
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.409.497 4.263.884 8.673.381 9.160.015 3.623.875 12.783.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 4.409.497 3.831.441 8.240.938 8.982.699 2.954.958 11.937.657
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 432.443 432.443 177.316 668.917 846.233
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 497.883 271 498.154 486.716 546 487.262
KARŞILIKLAR
(9) 5.207.676 273.518 5.481.194 1.648.376 25 1.648.401
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.323.418 0 1.323.418 1.032.218 0 1.032.218
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.884.258 273.518 4.157.776 616.158 25 616.183
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.872.346 0 2.872.346 167.723 0 167.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564
Krediler
0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19.574.740 16.606.963 36.181.703 10.664.123 12.970.564 23.634.687
ÖZKAYNAKLAR
40.272.550 -1.941.800 38.330.750 24.793.806 -2.641.597 22.152.209
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-209.351 0 -209.351 -223.943 0 -223.943
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.669.305 -1.941.800 2.727.505 678.071 -2.641.597 -1.963.526
Kar Yedekleri
20.979.569 0 20.979.569 17.072.922 0 17.072.922
Yasal Yedekler
771.685 0 771.685 757.842 0 757.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.207.884 0 20.207.884 16.315.080 0 16.315.080
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.471.208 0 11.471.208 3.906.647 0 3.906.647
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.471.208 0 11.471.208 3.906.647 0 3.906.647
Azınlık Payları
11.105 0 11.105 9.395 0 9.395
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
242.742.060 328.451.180 571.193.240 138.554.207 245.294.805 383.849.012
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 44.139.120 18.372.340 19.040.760 6.823.874
Kredilerden Alınan Faizler
27.642.073 13.999.517 11.637.022 5.131.723
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
130.135 303.571 0 133.347
Bankalardan Alınan Faizler
158.388 37.894 126.918 8.164
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
64.814 56.070 27.242 13.214
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.951.998 2.958.177 6.299.537 1.172.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
53.408 20.452 15.193 7.805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.639.418 1.258.365 1.637.518 500.076
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.259.172 1.679.360 4.646.826 665.006
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
992.234 583.348 371.639 207.623
Diğer Faiz Gelirleri
1.199.478 433.763 578.402 156.916
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -18.590.583 -9.935.793 -7.936.389 -3.686.921
Mevduata Verilen Faizler
-11.578.415 -6.515.434 -5.208.427 -2.441.435
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.668.650 -1.296.498 -1.088.595 -441.420
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.139.659 -891.441 -773.733 -308.144
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.963.344 -1.155.319 -705.052 -473.741
Kiralama Faiz Giderleri
-72.869 -44.691 -25.462 -14.731
Diğer Faiz Giderleri
-167.646 -32.410 -135.120 -7.450
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.548.537 8.436.547 11.104.371 3.136.953
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.715.960 2.614.638 1.927.187 954.023
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.223.706 3.340.681 2.521.298 1.260.815
Gayri Nakdi Kredilerden
303.209 195.785 124.495 68.098
Diğer
5.920.497 3.144.896 2.396.803 1.192.717
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.507.746 -726.043 -594.111 -306.792
Gayri Nakdi Kredilere
-4.177 -2.548 -2.069 -928
Diğer
-1.503.569 -723.495 -592.042 -305.864
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 16.728 1.129 157 25
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -37.067 -2.875.843 78.093 -1.013.731
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
377.202 82.967 190.735 21.421
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.790.514 -3.569.677 -2.444.045 -1.247.717
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.376.245 610.867 2.331.403 212.565
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 277.314 400.447 80.933 214.589
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.521.472 8.576.918 13.190.741 3.291.859
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -4.198.778 -1.565.595 -1.116.109 -589.181
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.595.143 -80.661 -3.448.166 -18.147
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.067.914 -1.581.046 -1.146.123 -549.575
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -3.561.882 -2.043.158 -1.312.515 -710.146
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.097.755 3.306.458 6.167.828 1.424.810
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
166.106 96.817 75.107 38.821
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 16.263.861 3.403.275 6.242.935 1.463.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -4.790.943 -802.165 -2.386.718 -351.483
Cari Vergi Karşılığı
-6.246.153 -104.795 -2.861.797 -22.947
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-818.250 -1.314.330 -316.378 -271.412
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.273.460 616.960 791.457 -57.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 11.472.918 2.601.110 3.856.217 1.112.148
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 11.472.918 2.601.110 3.856.217 1.112.148
Grubun Karı (Zararı)
11.471.208 2.600.337 3.855.563 1.111.866
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.710 773 654 282
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,34240000 0,07740000 0,11509000 0,03320000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074896
BIST