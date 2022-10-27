***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 175 0 0 -517.031 317.546 0 0 2.600.337 2.401.027 773 2.401.800Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.389 0 0 -992.923 -285.587 17.072.922 0 2.600.337 21.634.074 8.954 21.643.028Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 13.763 829 0 2.581.995 2.109.036 0 0 11.471.208 16.176.831 1.710 16.178.541Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -210.180 829 0 998.467 1.729.038 20.979.569 0 11.471.208 38.319.645 11.105 38.330.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER403.034.200 613.089.438 1.016.123.638 251.760.151 433.120.870 684.881.021GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 25.362.306 34.723.692 60.085.998 13.136.090 34.332.017 47.468.107Teminat Mektupları22.827.244 20.075.580 42.902.824 13.000.633 17.491.611 30.492.244Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler838.702 169.827 1.008.529 553.377 133.441 686.818Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.131.405 19.905.753 31.037.158 7.284.585 17.358.170 24.642.755Diğer Teminat Mektupları10.857.137 0 10.857.137 5.162.671 0 5.162.671Banka Kredileri2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676İthalat Kabul Kredileri2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler39.265 6.361.301 6.400.566 63.674 8.204.513 8.268.187Belgeli Akreditifler39.265 6.027.255 6.066.520 63.674 7.424.841 7.488.515Diğer Akreditifler0 334.046 334.046 0 779.672 779.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER212.952.619 87.695.679 300.648.298 150.696.819 7.991.015 158.687.834Cayılamaz Taahhütler(1) 138.756.581 35.873.972 174.630.553 81.782.660 6.016.159 87.798.819Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.037.865 24.640.754 30.678.619 1.145.232 2.908.352 4.053.584Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri40.375.499 404.076 40.779.575 27.050.703 793.507 27.844.210Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.737.474 0 3.737.474 2.885.779 0 2.885.779İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri86.529 0 86.529 29.314 0 29.314Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri85.296.921 0 85.296.921 49.733.289 0 49.733.289Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri98.959 0 98.959 71.498 0 71.498Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.123.334 10.829.142 13.952.476 866.845 2.314.300 3.181.145Cayılabilir Taahhütler74.196.038 51.821.707 126.017.745 68.914.159 1.974.856 70.889.015Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri73.534.626 50.274.259 123.808.885 68.374.855 0 68.374.855Diğer Cayılabilir Taahhütler661.412 1.547.448 2.208.860 539.304 1.974.856 2.514.160TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 164.719.275 490.670.067 655.389.342 87.927.242 390.797.838 478.725.080Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar23.999.289 131.634.637 155.633.926 12.489.736 101.394.674 113.884.410Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler8.025.041 41.648.716 49.673.757 6.172.818 40.723.961 46.896.779Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.974.248 89.985.921 105.960.169 6.316.918 60.670.713 66.987.631Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler140.719.986 359.035.430 499.755.416 75.437.506 289.403.164 364.840.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri13.575.361 25.077.244 38.652.605 7.288.292 16.053.812 23.342.104Vadeli Döviz Alım İşlemleri13.313.219 6.101.048 19.414.267 6.377.847 4.862.254 11.240.101Vadeli Döviz Satım İşlemleri262.142 18.976.196 19.238.338 910.445 11.191.558 12.102.003Para ve Faiz Swap İşlemleri112.541.629 315.804.822 428.346.451 66.545.184 268.882.455 335.427.639Swap Para Alım İşlemleri1.206.881 130.779.977 131.986.858 2.126.829 98.404.122 100.530.951Swap Para Satım İşlemleri77.899.950 54.196.191 132.096.141 37.918.755 62.467.695 100.386.450Swap Faiz Alım İşlemleri16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119Swap Faiz Satım İşlemleri16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları12.935.519 14.528.025 27.463.544 1.227.592 2.651.799 3.879.391Para Alım Opsiyonları9.306.532 4.557.563 13.864.095 821.817 1.131.799 1.953.616Para Satım Opsiyonları3.628.987 9.970.462 13.599.449 405.775 1.520.000 1.925.775Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.667.477 1.589.921 3.257.398 376.438 387.573 764.011Futures Para Alım İşlemleri878.809 762.320 1.641.129 361.015 18.895 379.910Futures Para Satım İşlemleri788.668 827.601 1.616.269 15.423 368.678 384.101Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.035.418 2.035.418 0 1.427.525 1.427.525EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.833.402.651 675.572.452 2.508.975.103 1.389.205.116 499.735.768 1.888.940.884EMANET KIYMETLER294.784.090 36.355.393 331.139.483 242.561.027 26.811.981 269.373.008Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.401.352 25.795 11.427.147 9.104.743 9.997 9.114.740Emanete Alınan Menkul Değerler166.677.526 17.611.916 184.289.442 153.604.458 11.510.543 165.115.001Tahsile Alınan Çekler19.581.158 1.725.817 21.306.975 13.107.448 3.535.033 16.642.481Tahsile Alınan Ticari Senetler3.132.094 1.598.638 4.730.732 2.363.152 1.179.744 3.542.896Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler93.991.960 15.393.227 109.385.187 64.381.226 10.576.664 74.957.890Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER888.402.578 363.989.248 1.252.391.826 666.936.857 290.504.187 957.441.044Menkul Kıymetler5.407.417 23.700.937 29.108.354 5.098.635 18.744.53n Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.270.243 -2.716.213Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)29.928.291 9.541.049Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı37.618.715 7.202.874YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.740.959 -3.747.780İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-810.595 -394.996Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller164.278 90.794Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.520.849 -8.989.779Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.311.486 7.026.427Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.284.217 -3.666.627Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.853.381 2.404.893Diğer-454.443 -218.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-760.732 7.312.927Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.358.284 17.188.202Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.056.752 -9.799.959İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-62.264 0Diğer0 -75.316Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.315.434 774.811Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)25.432.458 11.542.832Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.798.834 15.883.101Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar73.231.292 27.425.933Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)11.472.918 2.601.110DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.705.623 -199.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.592 175Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.672 208Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları829 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.091 -33Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.691.031 -199.485Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.360.678 -647.512Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.724.820 397.823Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.394.467 50.204TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.178.541 2.401.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)61.802.612 120.977.700 182.780.312 36.871.893 91.649.894 128.521.787Nakit ve Nakit Benzerleri9.118.995 106.203.414 115.322.409 7.519.867 78.743.431 86.263.298Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.924.953 70.516.688 79.441.641 7.436.280 62.858.291 70.294.571Bankalar(3) 209.129 35.280.532 35.489.661 94.349 15.725.779 15.820.128Para Piyasalarından Alacaklar(4) 0 419.489 419.489 0 159.508 159.508Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.087 -13.295 -28.382 -10.762 -147 -10.909Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 722.861 352.367 1.075.228 275.004 499.454 774.458Devlet Borçlanma Senetleri401.216 90.026 491.242 118.648 64.122 182.770Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler258.157 0 258.157 156.356 0 156.356Diğer Finansal Varlıklar63.488 262.341 325.829 0 435.332 435.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 30.928.380 9.922.521 40.850.901 9.634.529 10.043.218 19.677.747Devlet Borçlanma Senetleri30.919.188 9.824.838 40.744.026 9.625.335 10.008.077 19.633.412Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.192 97.683 106.875 9.194 35.141 44.335Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 21.032.376 4.499.398 25.531.774 19.442.493 2.363.791 21.806.284Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.038.465 2.648.112 18.686.577 16.227.512 2.219.309 18.446.821Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı4.993.911 1.851.286 6.845.197 3.214.981 144.482 3.359.463İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)241.187.437 131.096.208 372.283.645 137.049.425 105.153.019 242.202.444Krediler(6) 210.894.138 105.852.764 316.746.902 128.657.423 81.883.367 210.540.790Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 3.741.573 9.006.489 12.748.062 2.954.638 7.735.110 10.689.748Faktoring Alacakları(7) 6.208.591 854.494 7.063.085 2.889.195 921.323 3.810.518İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 32.070.765 20.126.540 52.197.305 14.876.060 14.980.916 29.856.976Devlet Borçlanma Senetleri32.070.765 19.472.242 51.543.007 14.876.060 14.417.974 29.294.034Diğer Finansal Varlıklar0 654.298 654.298 0 562.942 562.942Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.727.630 -4.744.079 -16.471.709 -12.327.891 -367.697 -12.695.588SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI400.613 0 400.613 270.366 0 270.366İştirakler (Net)(9) 45.276 0 45.276 14.026 0 14.026Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler45.276 0 45.276 14.026 0 14.026Bağlı Ortaklıklar (Net)128.046 0 128.046 38.046 0 38.046Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar128.046 0 128.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 227.291 0 227.291 218.294 0 218.294Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler224.491 0 224.491 215.494 0 215.494Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.952.886 97 3.952.983 3.694.478 37 3.694.515MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)935.921 0 935.921 648.585 0 648.585Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer935.921 0 935.921 648.585 0 648.585YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI20.349 0 20.349 2.040 0 2.040ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 413.524 0 413.524 341.690 0 341.690DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 9.220.377 1.185.516 10.405.893 7.206.047 961.538 8.167.585VARLIKLAR TOPLAMI317.933.719 253.259.521 571.193.240 186.084.524 197.764.488 383.849.012YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 141.530.539 208.146.386 349.676.925 79.231.701 146.644.878 225.876.579ALINAN KREDİLER(3) 5.256.745 47.817.767 53.074.512 3.904.586 33.347.681 37.252.267PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 15.277.153 15.257.984 30.535.137 2.473.437 15.717.177 18.190.614İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 7.842.931 20.763.801 28.606.732 6.023.724 23.779.092 29.802.816Bonolar7.751.980 2.527.021 10.279.001 6.023.724 2.154.632 8.178.356Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler90.951 0 90.951 0 0 0Tahviller0 18.236.780 18.236.780 0 21.624.460 21.624.460FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.409.497 4.263.884 8.673.381 9.160.015 3.623.875 12.783.890Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 4.409.497 3.831.441 8.240.938 8.982.699 2.954.958 11.937.657Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 432.443 432.443 177.316 668.917 846.233FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 497.883 271 498.154 486.716 546 487.262KARŞILIKLAR(9) 5.207.676 273.518 5.481.194 1.648.376 25 1.648.401Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.323.418 0 1.323.418 1.032.218 0 1.032.218Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.884.258 273.518 4.157.776 616.158 25 616.183CARİ VERGİ BORCU(10) 2.872.346 0 2.872.346 167.723 0 167.723ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564Krediler0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19.574.740 16.606.963 36.181.703 10.664.123 12.970.564 23.634.687ÖZKAYNAKLAR40.272.550 -1.941.800 38.330.750 24.793.806 -2.641.597 22.152.209Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-209.351 0 -209.351 -223.943 0 -223.943Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.669.305 -1.941.800 2.727.505 678.071 -2.641.597 -1.963.526Kar Yedekleri20.979.569 0 20.979.569 17.072.922 0 17.072.922Yasal Yedekler771.685 0 771.685 757.842 0 757.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler20.207.884 0 20.207.884 16.315.080 0 16.315.080Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar11.471.208 0 11.471.208 3.906.647 0 3.906.647Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı11.471.208 0 11.471.208 3.906.647 0 3.906.647Azınlık Payları11.105 0 11.105 9.395 0 9.395YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI242.742.060 328.451.180 571.193.240 138.554.207 245.294.805 383.849.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 44.139.120 18.372.340 19.040.760 6.823.874Kredilerden Alınan Faizler27.642.073 13.999.517 11.637.022 5.131.723Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler130.135 303.571 0 133.347Bankalardan Alınan Faizler158.388 37.894 126.918 8.164Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler64.814 56.070 27.242 13.214Menkul Değerlerden Alınan Faizler13.951.998 2.958.177 6.299.537 1.172.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar53.408 20.452 15.193 7.805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.639.418 1.258.365 1.637.518 500.076İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.259.172 1.679.360 4.646.826 665.006Finansal Kiralama Faiz Gelirleri992.234 583.348 371.639 207.623Diğer Faiz Gelirleri1.199.478 433.763 578.402 156.916FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -18.590.583 -9.935.793 -7.936.389 -3.686.921Mevduata Verilen Faizler-11.578.415 -6.515.434 -5.208.427 -2.441.435Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.668.650 -1.296.498 -1.088.595 -441.420Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.139.659 -891.441 -773.733 -308.144İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.963.344 -1.155.319 -705.052 -473.741Kiralama Faiz Giderleri-72.869 -44.691 -25.462 -14.731Diğer Faiz Giderleri-167.646 -32.410 -135.120 -7.450NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.548.537 8.436.547 11.104.371 3.136.953NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.715.960 2.614.638 1.927.187 954.023Alınan Ücret ve Komisyonlar6.223.706 3.340.681 2.521.298 1.260.815Gayri Nakdi Kredilerden303.209 195.785 124.495 68.098Diğer5.920.497 3.144.896 2.396.803 1.192.717Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.507.746 -726.043 -594.111 -306.792Gayri Nakdi Kredilere-4.177 -2.548 -2.069 -928Diğer-1.503.569 -723.495 -592.042 -305.864TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 16.728 1.129 157 25TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -37.067 -2.875.843 78.093 -1.013.731Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)377.202 82.967 190.735 21.421Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.790.514 -3.569.677 -2.444.045 -1.247.717Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.376.245 610.867 2.331.403 212.565DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 277.314 400.447 80.933 214.589FAALİYET BRÜT KÂRI30.521.472 8.576.918 13.190.741 3.291.859BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -4.198.778 -1.565.595 -1.116.109 -589.181DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-3.595.143 -80.661 -3.448.166 -18.147PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.067.914 -1.581.046 -1.146.123 -549.575DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -3.561.882 -2.043.158 -1.312.515 -710.146NET FAALİYET KARI (ZARARI)16.097.755 3.306.458 6.167.828 1.424.810BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)166.106 96.817 75.107 38.821NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 16.263.861 3.403.275 6.242.935 1.463.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -4.790.943 -802.165 -2.386.718 -351.483Cari Vergi Karşılığı-6.246.153 -104.795 -2.861.797 -22.947Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-818.250 -1.314.330 -316.378 -271.412Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.273.460 616.960 791.457 -57.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 11.472.918 2.601.110 3.856.217 1.112.148DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 11.472.918 2.601.110 3.856.217 1.112.148Grubun Karı (Zararı)11.471.208 2.600.337 3.855.563 1.111.866Azınlık Payları Karı (Zararı)1.710 773 654 282Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,34240000 0,07740000 0,11509000 0,03320000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074896BIST