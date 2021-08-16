***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
16.08.2021 11:13
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 09/07/2021 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1199 sayı ile onaylanan İzahnamenin "Sermaye Piyasası Aracı Notu" bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958218
BIST
11:241.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,39
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:248,4785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 8,4780
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|Önceki Kapanış
|: 8,5200
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8,5318
En Düşük
8,4603
11:2410,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0402
|Açılış
|: 9,9800
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|Önceki Kapanış
|: 10,0400
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10,0779
En Düşük
9,9654
11:24483,56
En Yüksek
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|: -0,81%
|| -3,97
|Açılış
|: 483,56
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|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:24
|VKING
|8,36
|1.565.184
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.370.760
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.938.506
|% 9,95
|
|AGYO
|3,44
|55.943.429
|% 8,86
|
|DAGI
|3,87
|56.000.108
|% -8,94
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,14
|7.831.402
|% -4,83
|
|IHEVA
|1,05
|7.265.110
|% -3,67
|
|THYAO
|12,64
|361.579.116
|% 1,77
|
|GARAN
|9,39
|328.897.652
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|217.817.498
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,57
|192.541.773
|% 1,64
|
|SISE
|8,63
|177.645.316
|% -0,69
|
|YKBNK
|2,54
|217.817.498
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|81.245.428
|% 2,22
|
|GARAN
|9,39
|328.897.652
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,57
|192.541.773
|% 1,64
|
|THYAO
|12,64
|361.579.116
|% 1,77
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4754
|8,4785
|% -0,45
|
|Euro
|9,9848
|10,0122
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,7205
|11,7793
|% -0,46
|
|Frank
|9,2409
|9,2966
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,43
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,86
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-1,12
|
Seans Raporu
11:24
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11:38XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 3, 991.00 milyon TL de
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11:38ADESE
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 340 adet işlem
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11:37TMSN
Yüzde 4.89 oranında artışla 18.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 700, 886 adet işlem
-
11:36BOBET
Yüzde 8.26 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 353, 718 adet işlem
-
11:34BUCIM
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 366 adet işlem