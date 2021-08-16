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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

16.08.2021 11:13



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi : 09/07/2021 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1199 sayı ile onaylanan İzahnamenin "Sermaye Piyasası Aracı Notu" bölümü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958218


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