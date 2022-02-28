***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2022 11:09
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Esas Sözleşmemizin 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 10.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı 24.02.2022 tarihli karar ile revize edilmiştir. Söz konusu güncelleme ilgili şablon kullanılarak yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 12.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın 2018 – 2022 yılları için geçerli olan 12.000.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000.000,-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022- 2026 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun 2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu konuda gerekli izinlerin alınmasını teminen resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. madde tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005017
BIST
12:571.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.920
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|Önceki Kapanış
|: 1.952
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1.957
En Düşük
1.912
12:5713,8454
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 13,8500
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|Önceki Kapanış
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14,1043
En Düşük
13,7381
12:5715,6243
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,3823
12:57845,83
En Yüksek
|Değişim
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|| 7,11
|Açılış
|: 845,83
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|Önceki Kapanış
|: 838,71
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EDATA
|22,10
|9.693.552
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|386,50
|7.933.903
|% -8,84
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EREGL
|31,36
|1.288.252.289
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|TUPRS
|189,90
|644.151.796
|% 5,56
|
|ASELS
|21,22
|504.199.282
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,60
|362.102.600
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,01
|150.727.960
|% -1,47
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8463
|13,8591
|% 0,46
|
|Euro
|15,4966
|15,6375
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4847
|18,5774
|% 0,20
|
|Frank
|14,9594
|15,0495
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6826
|3,7011
|% 0,44
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,84
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,15
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.608
|5.754
|22,29
|
|Yarım
|2.711
|2.783
|10,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,97
|98,97
|4,85
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