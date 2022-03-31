***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 10:21
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı yükseltimesine ilişkin genel kurul onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 12.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. madde tadil metni.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014298
BIST
12:582.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,44
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:5814,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:5816,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0353
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:58908,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,83
|Açılış
|: 908,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ULUSE
|113,30
|5.406.425
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|61.162.205
|% 9,89
|
|SONME
|37,16
|2.675.313
|% 7,46
|
|ASUZU
|72,75
|63.684.726
|% 6,99
|
|TURGG
|210,00
|34.915.691
|% 6,60
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,45
|83.823.686
|% -6,21
|
|GLBMD
|5,72
|5.324.334
|% -3,87
|
|MERIT
|30,52
|2.003.249
|% -3,66
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,42
|2.362.303.307
|% 0,75
|
|KRDMD
|15,26
|1.349.186.593
|% 2,07
|
|GARAN
|12,19
|1.244.995.533
|% 0,00
|
|KARSN
|5,60
|759.645.734
|% 5,46
|
|SISE
|15,34
|674.654.822
|% 1,39
|
|KARSN
|5,60
|759.645.734
|% 5,46
|
|GARAN
|12,19
|1.244.995.533
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|173.528.902
|% 2,38
|
|YKBNK
|4,06
|398.906.967
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,61
|344.385.538
|% 5,25
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6647
|14,6720
|% 0,13
|
|Euro
|16,3045
|16,3252
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1783
|19,2745
|% -0,11
|
|Frank
|15,8198
|15,9151
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8979
|3,9175
|% 0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,89
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-29,85
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-14,44
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,41
|