***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı yükseltimesine ilişkin genel kurul onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 12.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 7. madde tadil metni.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014298BIST