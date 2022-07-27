***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 09:40
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022'de Türkiye'nin ülke notlarını aşağı yönlü revize etmesinin akabinde, 26 Temmuz 2022 tarihli raporu ile QNB Finansbank A.Ş. dahil 25 Türk bankasının ve iştiraklerinin kredi derecelendirme notlarını benzer şekilde güncellemiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıda belirtilmiştir:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B- / (Görünüm: Negatif)
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B / (Görünüm: Negatif)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b-
Hissedar destek notu: b-
Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)
Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B-/B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047939
BIST
10:022.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.551
10:0217,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
10:0218,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
10:02988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,09
|Açılış
|: 988,16
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|SERVE
|33,90
|309.846
|% 7,96
|
|YEOTK
|89,90
|2.545.788
|% 6,26
|
|QNBFB
|37,50
|221.063
|% 5,16
|
|KLRHO
|14,50
|592.992
|% -9,99
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|PEGYO
|2,49
|25.657
|% -2,35
|
|ARCLK
|65,10
|4.783.613
|% -1,81
|
|OTTO
|34,10
|23.870
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,81
|32.271.863
|% 1,26
|
|TSKB
|2,56
|25.087.887
|% 2,40
|
|THYAO
|49,26
|24.699.752
|% 0,53
|
|EKGYO
|3,21
|23.543.109
|% 0,63
|
|TUPRS
|259,40
|15.103.824
|% 0,62
|
|TSKB
|2,56
|25.087.887
|% 2,40
|
|ADESE
|0,80
|6.613.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|23.543.109
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,81
|32.271.863
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,56
|5.250.840
|% 1,30
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8757
|17,8854
|% 0,15
|
|Euro
|18,1467
|18,1674
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4607
|21,5683
|% 0,20
|
|Frank
|18,4902
|18,6016
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7441
|4,7679
|% 0,14
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,64
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.659
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,24
|