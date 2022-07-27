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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 09:40
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022'de Türkiye'nin ülke notlarını aşağı yönlü revize etmesinin akabinde, 26 Temmuz 2022 tarihli raporu ile QNB Finansbank A.Ş. dahil 25 Türk bankasının ve iştiraklerinin kredi derecelendirme notlarını benzer şekilde güncellemiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıda belirtilmiştir:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B- / (Görünüm: Negatif)
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B / (Görünüm: Negatif)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b-
Hissedar destek notu: b-
Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)
Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B-/B





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047939


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Altın Gr. 987 988 1,71  
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Tam 6.659 6.718 5,00  
Yarım 3.245 3.284 2,00  
Çeyrek 1.627 1.642 2,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,63 0,00  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,01  
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