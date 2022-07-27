***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022'de Türkiye'nin ülke notlarını aşağı yönlü revize etmesinin akabinde, 26 Temmuz 2022 tarihli raporu ile QNB Finansbank A.Ş. dahil 25 Türk bankasının ve iştiraklerinin kredi derecelendirme notlarını benzer şekilde güncellemiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıda belirtilmiştir:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B- / (Görünüm: Negatif)Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B / (Görünüm: Negatif)Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: BFinansal kapasite notu: b-Hissedar destek notu: b-Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B-/Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047939BIST