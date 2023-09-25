***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'de Türkiye'nin ülke notunun görünümünü "Durağan" olarak revize etmesinin akabinde, 22 Eylül 2023 tarihli raporu ile QNB Finansbank A.Ş. dahil 16 Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notları'nın görünümlerini benzer şekilde "Durağan" olarak güncellemiş, notları ise mevcut seviyelerinde teyit etmiştir.Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki şekildedir:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B- / (Görünüm: Durağan)Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B / (Görünüm: Durağan)Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: BFinansal kapasite notu: b-Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B-/Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197119BIST