***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 16:42
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'de Türkiye'nin ülke notunun görünümünü "Durağan" olarak revize etmesinin akabinde, 22 Eylül 2023 tarihli raporu ile QNB Finansbank A.Ş. dahil 16 Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notları'nın görünümlerini benzer şekilde "Durağan" olarak güncellemiş, notları ise mevcut seviyelerinde teyit etmiştir.
Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki şekildedir:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B- / (Görünüm: Durağan)
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B / (Görünüm: Durağan)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b-
Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)
Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B-/B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197119
BIST