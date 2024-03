***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarını bir kademe yukarı "B+" seviyesine yükseltmesi ve not görünümlerini "Durağan"dan "Pozitif"e güncellemesi akabinde, 15 Mart 2024 tarihli raporu ile Türk bankalarının kredi derecelendirme notlarını ve not görünümlerini de güncellemiştir.QNB Finansbank'ın uzun vadeli TL ve yabancı para ihraççı temerrüt notları, öncelikli teminatsız ve sermaye benzeri tahvil notları ile hissedar destek notu birer kademe yukarı revize edilmiş, uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarının görünümü ise "Pozitif" olarak güncellenmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki şekildedir.Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B/ (Görünüm: Pozitif)Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B+/ (Görünüm: Pozitifi)Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: BFinansal kapasite notu: b-Hissedar destek notu: bUzun vadeli teminatsız borçlanma notu: BKısa vadeli teminatsız borçlanma notu: BSermaye benzeri tahvil notu: B-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259438BIST