***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 09:23
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarını bir kademe yukarı "B+" seviyesine yükseltmesi ve not görünümlerini "Durağan"dan "Pozitif"e güncellemesi akabinde, 15 Mart 2024 tarihli raporu ile Türk bankalarının kredi derecelendirme notlarını ve not görünümlerini de güncellemiştir.
QNB Finansbank'ın uzun vadeli TL ve yabancı para ihraççı temerrüt notları, öncelikli teminatsız ve sermaye benzeri tahvil notları ile hissedar destek notu birer kademe yukarı revize edilmiş, uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarının görünümü ise "Pozitif" olarak güncellenmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki şekildedir.
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B/ (Görünüm: Pozitif)
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B+/ (Görünüm: Pozitifi)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b-
Hissedar destek notu: b
Uzun vadeli teminatsız borçlanma notu: B
Kısa vadeli teminatsız borçlanma notu: B
Sermaye benzeri tahvil notu: B-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259438
BIST