***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 09:25
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 1,054,893,695 TL tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Ortak Varlık Yönetim Şirketi A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetim Şirketi A.Ş. firmalarına satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965817
BIST
12:181.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:188,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:1810,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
En Düşük
10,2949
12:18495,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 495,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:18
|VBTYZ
|20,74
|53.110.628
|% 9,97
|
|LINK
|29,52
|10.379.493
|% 7,89
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,20
|14.229.698
|% 6,87
|
|TGSAS
|15,89
|4.780.012
|% 6,07
|
|RALYH
|5,87
|268.793
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|141.247.160
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|748.283
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,06
|80.838.994
|% -9,70
|
|FRIGO
|21,70
|12.526.302
|% -7,89
|
|GARAN
|9,11
|688.556.619
|% 0,55
|
|THYAO
|14,01
|478.317.009
|% 1,67
|
|SISE
|8,21
|417.547.214
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|387.945.037
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,39
|315.795.845
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,37
|305.681.795
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|688.556.619
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,78
|106.498.620
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|417.547.214
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,39
|315.795.845
|% 1,27
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8947
|8,8968
|% -0,23
|
|Euro
|10,3299
|10,3400
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9250
|11,9848
|% -0,04
|
|Frank
|9,4848
|9,5419
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3654
|2,3773
|% -0,15
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,71
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|5,13
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|2,48
|
|Çeyrek
|790
|809
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,29
|