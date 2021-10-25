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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2021 14:19



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür Sn. Temel Güzeloğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacak olması sebebiyle boşalacak Genel Müdürlük görevine gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakiben ve  1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Osman Ömür Tan'ın atanmasına ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972158


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