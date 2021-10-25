***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür Sn. Temel Güzeloğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacak olması sebebiyle boşalacak Genel Müdürlük görevine gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakiben ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Osman Ömür Tan'ın atanmasına ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972158BIST