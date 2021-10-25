***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 14:19
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür Sn. Temel Güzeloğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacak olması sebebiyle boşalacak Genel Müdürlük görevine gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakiben ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Osman Ömür Tan'ın atanmasına ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972158
BIST
16:511.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:519,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:5111,1632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0292
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1419
16:51558,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,71
|Açılış
|: 558,28
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|BERDN
|0,20
|1.843
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|BERDN
|0,20
|1.843
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|YKFIN
|4,98
|25.463
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|TUMTK
|0,23
|3.687
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6059
|9,6102
|% 0,08
|
|Euro
|11,1542
|11,1618
|% -0,27
|
|Sterlin
|13,1709
|13,2369
|% 0,03
|
|Frank
|2,5543
|2,5671
|% 0,07
|
|Riyal
|557,9530
|558,0430
|% 0,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|15,18
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.665
|3.757
|53,16
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|25,72
|
|Çeyrek
|889
|909
|12,86
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,02
|
|B. Petrol
|85,37
|85,37
|0,73
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:05DOAS
Yüzde 4.12 oranında artışla 34.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 444, 987 adet işlem
-
17:04TGSAS
Yüzde 8.53 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 468 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 77 artarak (% 0.80 ) 1, 607
-
17:03XU100
Endeks 1, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 19, 495.00 milyon TL de
-
17:02YEOTK
Yüzde 7.54 oranında artışla 70.60 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 601 adet işlem