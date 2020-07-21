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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.07.2020 17:17
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
ISIN Kodu XS2207541389
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.300.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 10.300.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860845


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,31 17.896.142 % 10,00  
QNBFL 92,40 17.377.851 % 10,00  
MAALT 130,90 23.817.201 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.129.719 % 10,00  
YONGA 29,04 518.712 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6830 8,7265 % 0,32  
Frank 7,2673 7,3111 % -0,08  
Riyal 1,8191 1,8283 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 20,49  
Altın Gr. 405 405 4,11  
Cumhuriyet 2.629 2.650 27,40  
Tam 2.708 2.720 28,20  
Yarım 1.314 1.330 13,80  
Çeyrek 659 666 6,90  
Gümüş.Ons 21,04 21,08 1,14  
Gümüş Gr. 4,64 4,65 0,26  
B. Petrol 44,77 44,77 1,49  
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