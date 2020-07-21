***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.07.2020 17:17
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
ISIN Kodu XS2207541389
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.300.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 10.300.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860845
BIST
17:19118.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -338,93
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
118.619
17:196,8450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0131
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:197,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:19404,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,11
|Açılış
|: 404,80
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.896.142
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|17.377.851
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.817.201
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.129.719
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.869.647
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.734.024
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,90
|113.534.815
|% -9,50
|
|LUKSK
|20,68
|2.656.864
|% -7,35
|
|JANTS
|92,40
|35.135.772
|% -6,53
|
|GARAN
|8,02
|1.845.947.795
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,28
|896.262.120
|% -0,87
|
|AFYON
|4,67
|823.489.758
|% 8,10
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|ADESE
|2,56
|713.163.175
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,28
|896.262.120
|% -0,87
|
|ADESE
|2,56
|713.163.175
|% 1,99
|
|GARAN
|8,02
|1.845.947.795
|% 1,52
|
|GSDHO
|2,36
|540.235.057
|% 5,36
|
|SKBNK
|1,66
|364.042.985
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6830
|8,7265
|% 0,32
|
|Frank
|7,2673
|7,3111
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8191
|1,8283
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|20,49
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.650
|27,40
|
|Tam
|2.708
|2.720
|28,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,80
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|1,49
|
Seans Raporu
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17:34GUSGR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 709, 509 adet işlem
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17:32METRO
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 492, 567 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 15 artarak (% 0.02 ) 134, 563
-
17:31XU100
Endeks 118, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 19, 215.00 milyon TL de