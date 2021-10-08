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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2021 13:32


01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
7 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
8 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022
10 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 406.600.000-TL nominal değerli, 329 gün vadeli TRFFNBK72210 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödemesi bugün (08/10/2021) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968583


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 3.520,00 34.733.377 % 10,00  
MERIT 19,16 1.304.087 % 9,99  
IDGYO 2,36 5.468.926 % 7,76  
ETILR 5,63 1.488.771 % 7,24  
VAKKO 10,42 61.063.279 % 6,76  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 8,9206 8,9256 % 0,57  
Euro 10,3141 10,3207 % 0,44  
Sterlin 12,1243 12,1851 % 0,70  
Frank 9,5657 9,6233 % 0,58  
Riyal 2,3721 2,3840 % 0,59  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 4,74  
Altın Gr. 505 505 4,36  
Cumhuriyet 3.337 3.387 42,00  
Tam 3.323 3.407 4,84  
Yarım 1.606 1.648 2,34  
Çeyrek 806 824 1,17  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 -0,06  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,01  
B. Petrol 82,52 82,52 0,57  
Seans Raporu 13:45
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