***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2021 13:32
01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
7 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
8 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022
10 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 406.600.000-TL nominal değerli, 329 gün vadeli TRFFNBK72210 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödemesi bugün (08/10/2021) yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968583
BIST
13:471.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
13:478,9176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
13:4710,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0589
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
13:47505,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,47
|Açılış
|: 505,13
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler13:45
|PKENT
|3.520,00
|34.733.377
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.304.087
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,36
|5.468.926
|% 7,76
|
|ETILR
|5,63
|1.488.771
|% 7,24
|
|VAKKO
|10,42
|61.063.279
|% 6,76
|
|SEYKM
|14,58
|2.295.986
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|860.303
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.814.144
|% -9,97
|
|KTSKR
|33,16
|161.810.878
|% -7,79
|
|KNFRT
|5,01
|171.578.944
|% -6,70
|
|PETKM
|6,21
|610.613.147
|% -0,32
|
|THYAO
|14,20
|584.487.325
|% 0,57
|
|SASA
|27,26
|536.144.333
|% 2,02
|
|GARAN
|9,40
|503.802.673
|% 0,11
|
|ASELS
|15,53
|426.352.810
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,78
|277.999.112
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|239.155.107
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|610.613.147
|% -0,32
|
|ODAS
|1,45
|98.697.779
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,58
|168.622.411
|% 0,00
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9206
|8,9256
|% 0,57
|
|Euro
|10,3141
|10,3207
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,1243
|12,1851
|% 0,70
|
|Frank
|9,5657
|9,6233
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,59
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,74
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,36
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.387
|42,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|4,84
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|2,34
|
|Çeyrek
|806
|824
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|0,57
|