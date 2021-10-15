***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.10.2021Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.630.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.10.2021Kayıt Tarihi 14.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 550.630.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 550.630.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKE2115 ISIN kodlu bononun bugün (15/10/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970946BIST