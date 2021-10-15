***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2022Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK52220Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.820.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.20212 24.12.2021 23.12.2021 24.12.20213 21.01.2022 20.01.2022 21.01.20224 18.02.2022 17.02.2022 18.02.20225 18.03.2022 17.03.2022 18.03.20226 15.04.2022 14.04.2022 15.04.20227 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli TRFFNBK52220 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 105.820.000- TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970948BIST