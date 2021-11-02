***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2021 15:22
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
ISIN Kodu XS2404223286
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 25.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973986
BIST
15:321.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:329,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1103
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:3211,2598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1365
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:32558,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 6,14
|Açılış
|: 558,20
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:32
|IHAAS
|5,06
|27.493.920
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|177.938.804
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|79.483.994
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|303.285.213
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,92
|103.593.993
|% 9,71
|
|CANTE
|12,92
|102.667.351
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.228.946
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.050.472
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.363.703
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.132.793
|% -9,81
|
|GARAN
|10,13
|3.208.778.278
|% -0,30
|
|THYAO
|15,45
|1.644.444.286
|% -0,26
|
|SISE
|8,70
|1.047.274.056
|% 0,93
|
|FROTO
|197,80
|1.011.527.391
|% 2,43
|
|TSPOR
|5,02
|920.025.002
|% -6,52
|
|EKGYO
|1,96
|752.339.186
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|906.678.696
|% -0,35
|
|GARAN
|10,13
|3.208.778.278
|% -0,30
|
|TSKB
|1,39
|306.256.383
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,02
|920.025.002
|% -6,52
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7088
|9,7127
|% 1,15
|
|Euro
|11,2542
|11,2598
|% 1,23
|
|Sterlin
|13,2376
|13,3039
|% 1,55
|
|Frank
|10,6177
|10,6816
|% 1,54
|
|Riyal
|2,5843
|2,5972
|% 1,25
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-10,95
|
|Altın Gr.
|558
|558
|6,14
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.733
|47,00
|
|Tam
|3.671
|3.763
|56,68
|
|Yarım
|1.774
|1.820
|27,41
|
|Çeyrek
|890
|910
|13,71
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|0,11
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-1,67
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 25 kaybederek (% -0.61 ) 1, 335
-
15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, IHAAS, PRKAB, TUREX, ERBOS
-
15:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HEDEF, KARYE, NUGYO, CANTE, BASGZ
-
15:45
ERBOS, TUREX, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:45
FRIGO, ATATP, DMSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında