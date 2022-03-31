***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK52238Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,5588 16,256 1.356.156 Evet2 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,4461 15,0807 1.258.107 Evet3 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,4158 14,7649 1.231.746 Evet4 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,4083 14,68615 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar182 gün vadeli 87.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun dördüncü kupon oranı %1.4083 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014616BIST