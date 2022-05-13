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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.05.2022 19:11
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Kupon Ödemesi ve Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK52220
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.820.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 1,6427 17,1309 1.738.305,14 Evet
2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,523 15,8827 1.611.638,6 Evet
3 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,1529 15,0295 1.219.998,78 Evet
4 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 1,1246 14,6605 1.190.051,72 Evet
5 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,1321 14,7584 1.197.988,22 Evet
6 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 1,1092 14,4589 1.173.755,44 Evet
7 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 1,1211 14,6148 1.186.348,02 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 105.820.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, 105.820.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK52220 ISIN kodlu bononun bugün (13/05/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, 7. kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030417


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