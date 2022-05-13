***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Kupon Ödemesi ve Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK52238Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,5588 16,256 1.356.156 Evet2 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,4461 15,0807 1.258.107 Evet3 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,4158 14,7649 1.231.746 Evet4 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,4083 14,6861 1.225.221 Evet5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 1,6865 14,6562 1.467.255 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 87.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 87.000.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK52238 ISIN kodlu bononun bugün (13/05/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, 5. kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030418BIST