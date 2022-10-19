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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2022 16:36
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ÖMER ARİF ARAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi
OSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi
TEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı IBTECH ANALİTİK HİZMETLER TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi
YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup İcrai Genel Müdür, Housing Bank for Trade and Finance?da (HBTF) / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Irak Bank Ma
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 58,30 412.114.545 % 10,00  
GESAN 149,60 486.600.398 % 10,00  
INTEM 85,90 43.532.610 % 9,99  
BARMA 80,90 172.676.494 % 9,99  
SMRTG 125,50 296.728.543 % 9,99  
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Riyal 4,9321 4,9568 % -0,05  
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16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 -17,25  
Altın Gr. 977 977 -10,20  
Cumhuriyet 6.627 6.727 -33,00  
Tam 6.650 6.734 -30,00  
Yarım 3.240 3.292 -17,00  
Çeyrek 1.623 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 -0,29  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 -0,18  
B. Petrol 90,33 90,33 0,30  
Seans Raporu 16:29
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