***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER ARİF ARAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi ÜyesiOSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi ÜyesiTEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı IBTECH ANALİTİK HİZMETLER TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi ÜyesiYOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup İcrai Genel Müdür, Ürdün Housing Bank for Trade and Finance (HBTF) / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Irak Bank Mansour/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, QNB Capital / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi ÜyesiFATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Endonezya / Komiser Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiDURMUŞ ALİ KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiRAMZI T.A. MARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Grup Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür, Ürdün Housing Bank for Trade and Finance / Yönetim Kurulu Üyesi, QNB Capital LLC / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi yedek üyeADEL ALI M A AL-MALKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Bireysel Bankacılık Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı, Mısır QNB Al Ahli / Yönetim Kurulu üyesi, Irak Al-Mansour Investment Bank / Yönetim Kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi ÜyesiNOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi QNB Q.P.S.C/Grup Hazine/ GM Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSALEH NOFAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil - QNB Q.P.S.C / Uyumdan Sorumlu Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiYEŞİM GÜRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil - Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş./ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa İnovasyon Konseyi / İş Koçluğu, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Kurumsal Büyüme Programı / Uluslararası Danışman Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131498BIST