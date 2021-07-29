BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4591
|8,4639
|% -0,99
|Euro
|10,0672
|10,0770
|% -0,59
|Sterlin
|11,7873
|11,8464
|% -0,54
|Frank
|9,3055
|9,3615
|% -0,55
|Riyal
|2,2501
|2,2613
|% -0,99
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|23,47
|Altın Gr.
|498
|498
|1,29
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,80
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,01
|0,15
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|0,91
Seans Raporu 18:05
- 17:58EMKEL Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 693, 626 adet işlem
- 17:57KUYAS Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 105, 401 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 11, 666.00 milyon TL de
- 17:56CEOEM Yüzde 7.80 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 441 adet işlem
- 17:55KTSKR Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem