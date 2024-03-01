***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.03.2024 17:06
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 12.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253847
BIST
'
17:579.103
En Düşük
|Değişim
|: -0,99%
|| -90,77
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5731,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1264
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5733,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0965
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:572.063,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,60
|Açılış
|: 2.063,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.460.842
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.677.018
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|231.358.507
|% -10,00
|
|ERSU
|30,78
|74.284.154
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.415.236
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|476.796.339
|% -9,93
|
|ISGSY
|27,92
|133.340.413
|% -9,06
|
|EREGL
|46,12
|7.799.385.114
|% 1,32
|
|REEDR
|76,10
|5.685.540.109
|% 9,97
|
|MIATK
|82,05
|5.619.058.341
|% 4,79
|
|KONTR
|289,75
|4.947.253.592
|% 0,96
|
|THYAO
|278,00
|4.665.912.474
|% -1,33
|
|EKGYO
|11,31
|2.181.760.190
|% 1,89
|
|ODAS
|10,67
|1.818.149.538
|% 5,75
|
|EREGL
|46,12
|7.799.385.114
|% 1,32
|
|ISCTR
|10,80
|1.786.318.087
|% -2,70
|
|ZOREN
|5,54
|791.496.700
|% -1,77
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3565
|31,3626
|% 0,41
|
|Euro
|33,9415
|33,9583
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,4219
|39,6196
|% 0,28
|
|Frank
|35,1548
|35,3666
|% -0,07
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|870,43
|873,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,98
|944,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,25
|83,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,85
|2.048,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606