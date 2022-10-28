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***QNBFB* *TERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

28.10.2022 11:55
***QNBFB* *TERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getir


***QNBFB******TERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler QNBFB, TERA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2230 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA TRSTERAE2317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074977


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,50 37.331.643 % 10,00  
EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
VERUS 89,85 55.477.343 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5916 18,5935 % -0,03  
Euro 18,4776 18,5622 % 0,07  
Sterlin 21,5328 21,6408 % 0,48  
Frank 18,5955 18,7075 % -0,49  
Riyal 4,9326 4,9574 % -0,02  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 -18,44  
Altın Gr. 983 984 -10,58  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.600 6.686 -50,00  
Yarım 3.216 3.270 -24,00  
Çeyrek 1.613 1.634 -13,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,30 -0,34  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,22  
B. Petrol 94,08 94,08 -0,96  
Seans Raporu 12:35
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