***QNBFF* *BEYAZ* *KNTFA* *AKTIF* *TFNVK* *AYGAZ* *DENFA* *VESTL* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***QNBFF******BEYAZ******KNTFA******AKTIF******TFNVK******AYGAZ******DENFA******VESTL******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, DENFA, QNBFF, AKTIF, BEYAZ, TFNVK, AYGAZ, VESTL]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDFE2211 20.100.000 01.08.2022 13.10.2022 03.08.2022- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF92244 25.000.000 01.08.2022 29.09.2022 03.08.2022- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFKK2210 232.000.000 29.07.2022 02.11 QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFK2224 104.500.000 01.08.2022 08.11.2022 03.08.2022- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYBE2232 50.000.000 29.07.2022 14.10.2022 03.08.2022- Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. BEYAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBFOKE2213 25.000.000 22.06.2022 12.10.2022 03.08.2022- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK92234 750.000.000 01.08.2022 28.09.2022 03.08.2022- Aygaz A.Ş. AYGAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAYGZ52316 100.000.000 01.08.2022 09.05.2023 03.08.2022- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVSTLA2212 334.000.000 01.08.2022 02.12.2022 03.08.2022- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTL82317 30.000.000 01.08.2022 25.08.2023 03.08.2022İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, DENFA, QNBFF, AKTIF, BEYAZ, TFNVK, AYGAZ, VESTL]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050417BIST