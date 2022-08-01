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***QNBFF* *BEYAZ* *KNTFA* *AKTIF* *TFNVK* *AYGAZ* *DENFA* *VESTL* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

01.08.2022 17:37
***QNBFF* *BEYAZ* *KNTFA* *AKTIF* *TFNVK* *AYGAZ* *DENFA* *VESTL* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***QNBFF******BEYAZ******KNTFA******AKTIF******TFNVK******AYGAZ******DENFA******VESTL******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, DENFA, QNBFF, AKTIF, BEYAZ, TFNVK, AYGAZ, VESTL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDFE2211 20.100.000 01.08.2022 13.10.2022 03.08.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF92244 25.000.000 01.08.2022 29.09.2022 03.08.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFKK2210 232.000.000 29.07.2022 02.11 QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFK2224 104.500.000 01.08.2022 08.11.2022 03.08.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYBE2232 50.000.000 29.07.2022 14.10.2022 03.08.2022
- Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. BEYAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBFOKE2213 25.000.000 22.06.2022 12.10.2022 03.08.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK92234 750.000.000 01.08.2022 28.09.2022 03.08.2022
- Aygaz A.Ş. AYGAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAYGZ52316 100.000.000 01.08.2022 09.05.2023 03.08.2022
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVSTLA2212 334.000.000 01.08.2022 02.12.2022 03.08.2022
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTL82317 30.000.000 01.08.2022 25.08.2023 03.08.2022


İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, DENFA, QNBFF, AKTIF, BEYAZ, TFNVK, AYGAZ, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050417


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TURGG 258,80 25.133.503 % 9,99  
TRGYO 8,60 115.031.307 % 9,97  
GESAN 60,75 238.343.895 % 9,95  
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Altın Gr. 1.018 1.018 0,80  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.787 6.847 13,00  
Yarım 3.307 3.348 7,00  
Çeyrek 1.659 1.673 3,00  
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Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,04  
B. Petrol 101 101 -3,08  
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