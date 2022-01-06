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***QNBFF* *YATVK* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.01.2022 17:42
***QNBFF* *YATVK* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***QNBFF******YATVK******ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFF, ISGYO, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF32227 96.970.000 06.01.2022 07.03.2022 10.01.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY32217 135.000.000 06.01.2022 07.03.2022 10.01.2022
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS32233 80.000.000 06.01.2022 10.03.2022 10.01.2022


İlgili Şirketler [QNBFF, ISGYO, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989532


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UZERB 46,56 1.674.949 % 9,97  
ORCAY 29,14 13.709.556 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.335.243 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.513.119 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.883.748 % 9,91  
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Frank 14,9898 15,0801 % 1,15  
Riyal 3,6666 3,6850 % 1,15  
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Altın Ons 1.793 1.794 -16,56  
Altın Gr. 794 794 -1,13  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,23 22,28 -0,48  
Gümüş Gr. 9,83 9,84 -0,16  
B. Petrol 82,67 82,67 1,87  
Seans Raporu 17:59
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