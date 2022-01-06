***QNBFF* *YATVK* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
06.01.2022 17:42
***QNBFF******YATVK******ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFF, ISGYO, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF32227 96.970.000 06.01.2022 07.03.2022 10.01.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY32217 135.000.000 06.01.2022 07.03.2022 10.01.2022
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS32233 80.000.000 06.01.2022 10.03.2022 10.01.2022
İlgili Şirketler [QNBFF, ISGYO, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989532
BIST
17:592.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:5913,8115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1434
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:5915,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2566
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
17:59795,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,77
|Açılış
|: 793,61
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|46,56
|1.674.949
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.709.556
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.335.243
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.513.119
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.883.748
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.862.483
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.588.684
|% -9,97
|
|OTTO
|36,70
|830.015
|% -7,51
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|MARKA
|3,96
|4.421.836
|% -6,82
|
|THYAO
|24,88
|3.575.230.965
|% 4,10
|
|EREGL
|30,40
|2.636.741.654
|% -1,49
|
|GARAN
|11,49
|2.509.184.496
|% 0,35
|
|SISE
|14,88
|2.157.429.845
|% 3,26
|
|KRDMD
|10,57
|1.882.955.059
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,49
|1.153.991.124
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.509.184.496
|% 0,35
|
|PETKM
|9,35
|1.762.836.731
|% 5,77
|
|KRDMD
|10,57
|1.882.955.059
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,28
|409.265.157
|% -0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7889
|13,8115
|% 1,05
|
|Euro
|15,6241
|15,7215
|% 1,66
|
|Sterlin
|18,6356
|18,7290
|% 1,01
|
|Frank
|14,9898
|15,0801
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6666
|3,6850
|% 1,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-16,56
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,28
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,87
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM