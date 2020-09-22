***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.09.2020 17:33
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFFKR12127
Nominal Değer (TL)
69.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/09/2020
Vadesi (Gün)
112
İtfa Tarihi
12/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876193
BIST
17:221.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:227,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:228,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:22471,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,60
|Açılış
|: 471,07
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:19
|NATEN
|29,26
|161.557.116
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.643.927
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.108.951
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.725.530.803
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,26
|915.791.006
|% 2,52
|
|PETKM
|4,24
|649.869.625
|% 1,92
|
|ODAS
|2,58
|568.400.659
|% 4,03
|
|THYAO
|10,54
|462.978.564
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,26
|915.791.006
|% 2,52
|
|SISE
|6,69
|1.725.530.803
|% 2,14
|
|ODAS
|2,58
|568.400.659
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,01
|335.144.514
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,74
|283.730.498
|% 0,58
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6500
|7,6561
|% 0,31
|
|Euro
|8,9710
|8,9776
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7358
|9,7846
|% -0,19
|
|Frank
|8,3047
|8,3547
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0327
|2,0429
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-0,28
|
|Altın Gr.
|469
|470
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|17,44
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|8,44
|
|Çeyrek
|753
|770
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,22
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:30SARKY
Yüzde 9.36 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 407 adet işlem
-
17:29CUSAN
Yüzde 7.06 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 732, 913 adet işlem
-
17:28FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 628, 503 adet işlem
-
17:27AYEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 388 adet işlem
-
17:26ITTFH
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 057, 874 adet işlem