***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.11.2020 17:55
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFFKR12143
Nominal Değer (TL)
89.180.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/11/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
27/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886189
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05513,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 513,83
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4092
|8,4143
|% 0,04
|
|Euro
|9,8502
|9,8628
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,8792
|10,9338
|% -0,30
|
|Frank
|9,1843
|9,2396
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2358
|2,2470
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-4,77
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,93
|40,93
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem