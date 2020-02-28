***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822379
BIST
12:32105.289
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -5.129,21
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:326,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2559
En Düşük
6,1998
12:326,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0869
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:32328,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,17
|Açılış
|: 328,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,40
|10.789.342
|% 14,12
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|17.100.630
|% 10,65
|
|OYLUM
|3,02
|5.267.505
|% 6,34
|
|AKSEN
|3,73
|10.144.698
|% 6,27
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,50
|19.364.232
|% -12,28
|
|THYAO
|11,49
|610.647.812
|% -5,43
|
|ASELS
|26,88
|428.203.326
|% -3,93
|
|GARAN
|9,51
|154.257.689
|% -6,67
|
|PETKM
|3,60
|117.877.502
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,30
|116.069.247
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,38
|111.719.943
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|94.929.708
|% -5,43
|
|THYAO
|11,49
|610.647.812
|% -5,43
|
|YKBNK
|2,30
|116.069.247
|% -6,12
|
|ODAS
|1,92
|91.378.877
|% -5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0366
|8,0769
|% 0,83
|
|Frank
|6,4698
|6,5088
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6608
|1,6692
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-7,82
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-0,73
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-0,35
|
|Çeyrek
|525
|536
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-2,06
|