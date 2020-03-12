***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:27
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827372
BIST
14:4096.388
En Yüksek
|Değişim
|: -4,53%
|| -4.578,15
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:406,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2483
En Düşük
6,2064
14:407,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:40329,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,02
|Açılış
|: 329,68
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.957.104
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|189.230.335
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|137.911.321
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|18.940.150
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|275.621.859
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.474.018
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,10
|50.430.699
|% -19,50
|
|ALCTL
|13,11
|17.312.355
|% -19,12
|
|TSPOR
|3,48
|151.353.499
|% -19,07
|
|RYSAS
|4,67
|37.544.245
|% -17,93
|
|ASELS
|24,98
|549.059.852
|% -4,51
|
|THYAO
|8,86
|408.079.560
|% -7,80
|
|ECILC
|4,78
|275.621.859
|% 19,80
|
|GARAN
|9,01
|227.823.812
|% -5,95
|
|MGROS
|21,90
|210.754.164
|% -4,70
|
|IHLGM
|0,97
|130.259.963
|% -13,39
|
|ODAS
|1,41
|140.448.710
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,79
|59.040.007
|% -14,13
|
|KARSN
|1,40
|100.061.520
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|77.869.989
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9230
|7,9628
|% -0,20
|
|Frank
|6,6114
|6,6513
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6586
|1,6669
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|6,34
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.179
|2.212
|-11,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|-10,35
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|-2,38
|