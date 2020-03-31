***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:21
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833496
BIST
11:4589.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.677,14
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:456,5675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5617
11:457,2115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0503
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2070
11:45340,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,68
|Açılış
|: 340,63
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.017.640
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.193.290
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.158.766
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|6.016.000
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.781
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.231.429
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|932.125
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|CRDFA
|1,90
|282
|% -5,00
|
|THYAO
|9,04
|253.045.368
|% 3,67
|
|GARAN
|8,26
|246.343.682
|% 2,74
|
|ECILC
|4,63
|236.495.263
|% 1,09
|
|PGSUS
|33,12
|226.804.191
|% 6,50
|
|ASELS
|23,74
|175.568.501
|% 2,15
|
|GSRAY
|2,14
|124.351.451
|% 5,94
|
|IHLGM
|1,01
|52.921.414
|% 5,21
|
|ECILC
|4,63
|236.495.263
|% 1,09
|
|YKBNK
|1,90
|89.203.634
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,11
|94.623.529
|% 9,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0770
|8,1175
|% -0,81
|
|Frank
|6,7927
|6,8336
|% -0,56
|
|Riyal
|1,7439
|1,7526
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.614
|-9,06
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
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|B. Petrol
|27,01
|27,01
|0,59
|
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