***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:38
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839240
BIST
16:2898.600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 420,40
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:286,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:287,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:28375,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 375,76
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.654.191
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.680.417
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.784
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.515.044
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|155.161.858
|% -8,91
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,37
|596.836.817
|% -0,24
|
|ASELS
|27,28
|543.694.715
|% 0,59
|
|THYAO
|10,53
|527.675.691
|% 0,10
|
|MGROS
|30,14
|376.665.400
|% 3,36
|
|ISFIN
|3,25
|371.725.933
|% 3,50
|
|ISFIN
|3,25
|371.725.933
|% 3,50
|
|KARSN
|1,51
|150.151.795
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|193.048.318
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,81
|245.577.606
|% 1,08
|
|ODAS
|1,50
|117.220.951
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6037
|8,6469
|% -0,40
|
|Frank
|7,1392
|7,1822
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8453
|1,8546
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|7,00
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.466
|-57,20
|
|Tam
|2.482
|2.541
|-55,10
|
|Yarım
|1.205
|1.235
|-28,60
|
|Çeyrek
|605
|618
|-14,30
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-1,88
|
Seans Raporu
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