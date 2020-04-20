***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:05
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839229
BIST
15:5698.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 206,42
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:566,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9501
En Düşük
6,8741
15:567,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:56376,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,72
|Açılış
|: 376,98
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,07
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.161
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.575.367
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.537.277
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.399.719
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,77
|150.656.113
|% -8,58
|
|SANFM
|6,94
|9.687.666
|% -7,22
|
|GARAN
|8,36
|579.791.847
|% -0,36
|
|ASELS
|27,26
|526.529.920
|% 0,52
|
|THYAO
|10,53
|515.321.874
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,25
|364.874.724
|% 3,50
|
|MGROS
|30,30
|309.621.910
|% 3,91
|
|ISFIN
|3,25
|364.874.724
|% 3,50
|
|KARSN
|1,51
|146.809.035
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|188.973.922
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|241.414.643
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.430.249
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6098
|8,6530
|% -0,33
|
|Frank
|7,1468
|7,1899
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8450
|1,8542
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|2,76
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.471
|-52,40
|
|Tam
|2.487
|2.546
|-50,10
|
|Yarım
|1.208
|1.237
|-26,20
|
|Çeyrek
|606
|619
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,65
|
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