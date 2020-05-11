***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 11:33
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844014
BIST
11:2998.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 330,77
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:297,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:297,6727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:29389,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,31
|Açılış
|: 389,34
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.262.662
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.737.340
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|GLBMD
|2,86
|6.321.896
|% -7,14
|
|SEYKM
|11,91
|27.677.211
|% -7,03
|
|KRDMA
|3,03
|21.331.882
|% -6,19
|
|ISFIN
|3,85
|442.062.684
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|278.600.838
|% -1,65
|
|GARAN
|7,86
|195.541.805
|% 0,00
|
|ALKIM
|14,37
|193.821.342
|% 9,03
|
|PETKM
|3,72
|162.521.621
|% 1,64
|
|ISFIN
|3,85
|442.062.684
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|278.600.838
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,12
|79.125.523
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|106.941.205
|% 1,91
|
|PETKM
|3,72
|162.521.621
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7415
|8,7853
|% -0,25
|
|Frank
|7,2630
|7,3067
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,93
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-19,00
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,60
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
|