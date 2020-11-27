***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:26
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890249
BIST
10:291.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:297,7920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0797
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,7767
10:299,2982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0898
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,2756
10:29454,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,57
BIST En Aktif Hisseler10:29
|AKSUE
|14,16
|4.934.079
|% 2,91
|
|ARCLK
|29,00
|41.954.126
|% 1,47
|
|YYAPI
|1,41
|18.617.053
|% 1,44
|
|BJKAS
|3,11
|11.574.112
|% 1,30
|
|BRISA
|19,37
|7.481.689
|% 0,94
|
|ATSYH
|4,05
|56.700
|% -7,95
|
|BRMEN
|2,52
|391.597
|% -3,82
|
|ALCAR
|239,40
|14.911.547
|% -2,29
|
|ATLAS
|1,74
|675.147
|% -2,25
|
|BAGFS
|21,24
|41.025.996
|% -1,48
|
|AKBNK
|6,51
|122.297.159
|% 0,93
|
|ASELS
|18,30
|62.266.396
|% 0,11
|
|ARCLK
|29,00
|41.954.126
|% 1,47
|
|CEMTS
|15,63
|41.654.418
|% -1,14
|
|BAGFS
|21,24
|41.025.996
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|248.346.218
|% 1,92
|
|GARAN
|9,47
|700.612.997
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,11
|165.060.593
|% 1,30
|
|HLGYO
|3,60
|169.274.343
|% 4,35
|
|ODAS
|3,56
|147.672.597
|% -1,93
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7874
|7,7920
|% -1,01
|
|Euro
|9,2871
|9,2982
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,4158
|10,4680
|% -0,60
|
|Frank
|8,5893
|8,6411
|% -0,66
|
|Riyal
|2,0778
|2,0882
|% -0,68
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,30
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,02
|