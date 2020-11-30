***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 14:16
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890522
BIST
15:531.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -24,35
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:537,7783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:539,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0330
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:53441,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -8,31
|Açılış
|: 441,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SELEC
|12,54
|186.067.918
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.803.219
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.850.103
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|21.994.535
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.327.940
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|8,99
|1.743.921.882
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,17
|1.705.028.021
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.410.134.430
|% 0,95
|
|THYAO
|11,59
|878.333.397
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|835.882.254
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.705.028.021
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.410.134.430
|% 0,95
|
|TEKTU
|2,12
|512.938.259
|% 6,53
|
|TSKB
|2,25
|525.378.710
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,91
|632.900.075
|% -2,68
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7706
|7,7783
|% -0,45
|
|Euro
|9,3080
|9,3186
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,3140
|10,3658
|% -0,42
|
|Frank
|8,5449
|8,5964
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0630
|2,0734
|% -0,68
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-20,63
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-66,93
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,38
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,51
|