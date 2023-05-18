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***QNBFL* *FIBAF* *CAGFA* *KORTS* *INFO* *HALKB* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.05.2023 17:40
***QNBFL* *FIBAF* *CAGFA* *KORTS* *INFO* *HALKB* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***QNBFL******FIBAF******CAGFA******KORTS******INFO******HALKB******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, QNBFL, INFO, FIBAF, HALKB, KORTS, ZOREN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF92322 20.000.000 18.05.2023 12.09.2023 23.05.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72386 50.000.000 18.05.2023 26.07.2023 23.05.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM72328 230.000.000 18.05.2023 19.07.2023 23.05.2023
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK82322 25.000.000 18.05.2023 07.08.2023 23.05.2023
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK82314 200.000.000 18.05.2023 07.08.2023 23.05.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72361 690.100.000 18.05.2023 14.07.2023 23.05.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT52426 37.770.000 18.05.2023 30.05.2024 23.05.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN82322 58.370.000 18.05.2023 10.08.2023 23.05.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN62418 33.250.000 18.05.2023 13.06.2024 23.05.2023


İlgili Şirketler [CAGFA, QNBFL, INFO, FIBAF, HALKB, KORTS, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152418


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SAMAT 32,14 195.701.861 % 9,99  
DOBUR 35,32 14.510.255 % 9,96  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
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Cumhuriyet 9.100 9.237 44,00  
Tam 9.052 9.288 35,88  
Yarım 4.453 4.604 19,00  
Çeyrek 2.220 2.295 9,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 -0,27  
Gümüş Gr. 14,93 14,94 -0,15  
B. Petrol 75,87 75,87 -1,09  
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