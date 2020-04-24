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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.04.2020 11:38
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:2799.035
Değişim :  0,88% |  864,17
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
99.237 En Düşük
97.929
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 1,54 1.021.653 % 10,00  
BAKAB 8,70 10.679.564 % 9,99  
KENT 233,50 10.963.282 % 9,99  
RTALB 15,30 4.755.714 % 9,99  
DEVA 14,44 88.391.586 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5916 8,6346 % 0,52  
Frank 7,1173 7,1602 % 0,43  
Riyal 1,8475 1,8567 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 1,73  
Altın Gr. 387 388 1,09  
Cumhuriyet 2.483 2.545 7,50  
Tam 2.548 2.611 7,70  
Yarım 1.241 1.274 3,70  
Çeyrek 623 637 1,80  
Gümüş.Ons 15,29 15,32 0,05  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,02  
B. Petrol 22,07 22,07 0,74  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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