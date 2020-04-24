QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|BAKAB
|8,70
|10.679.564
|% 9,99
|KENT
|233,50
|10.963.282
|% 9,99
|RTALB
|15,30
|4.755.714
|% 9,99
|DEVA
|14,44
|88.391.586
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5916
|8,6346
|% 0,52
|Frank
|7,1173
|7,1602
|% 0,43
|Riyal
|1,8475
|1,8567
|% 0,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,73
|Altın Gr.
|387
|388
|1,09
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,50
|Tam
|2.548
|2.611
|7,70
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,70
|Çeyrek
|623
|637
|1,80
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|B. Petrol
|22,07
|22,07
|0,74
Seans Raporu
- 14:37XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 506, 24 artarak (% 0.44 ) 116, 296
- 14:37XU100 Endeks 98, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 7, 823.00 milyon TL de
- 14:37ALKA Yüzde 7.68 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 546, 618 adet işlem
- 14:35NUGYO Yüzde 6.42 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 036 adet işlem
- 14:34KLMSN Yüzde 4.22 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 983, 432 adet işlem