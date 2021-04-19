***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2021Tescil Tarihi19.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.04.2021 - 10312AçıklamalarBağımsız denetim şirketinin seçimi 19.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.04.2021 tarih ve 10312 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929287BIST