***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31/03/2023Tescil Tarihi06/04/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06/04/2023 - 10806AçıklamalarBağımsız denetim şirketinin seçimi 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.04.2023 tarih ve 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132516BIST