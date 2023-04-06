***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2023 15:51
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31/03/2023
Tescil Tarihi
06/04/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06/04/2023 - 10806
Açıklamalar
Bağımsız denetim şirketinin seçimi 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.04.2023 tarih ve 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132516
BIST
16:084.910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,92
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0819,2609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0821,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0885
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:081.245,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.245,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.844.675
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|DGGYO
|33,00
|34.453.391
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|ONCSM
|132,10
|121.225.289
|% -7,94
|
|KUTPO
|45,64
|42.151.557
|% -5,59
|
|ESEN
|57,90
|44.143.348
|% -5,00
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|THYAO
|125,90
|2.438.289.320
|% 0,48
|
|ASTOR
|58,30
|2.167.824.921
|% 2,28
|
|EREGL
|35,00
|1.582.571.450
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,80
|1.424.749.777
|% -2,08
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|YYAPI
|2,91
|229.702.733
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|490.775.152
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.908.058
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,28
|1.347.468.069
|% 0,00
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2534
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|21,0076
|21,0908
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8529
|23,9726
|% -0,23
|
|Frank
|21,1663
|21,2938
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1178
|5,1434
|% 0,08
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.501
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.152
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|