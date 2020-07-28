***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862882BIST