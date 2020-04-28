***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 153 -588 606.929 73.588 0 0 834.447TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Yeni Bakiye115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 153 -588 606.929 44.918 0 0 805.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 5 -2.923 0 0 25.892 0 22.974Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 158 -3.511 680.517 -28.670 25.892 0 828.751Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 684 680.517 62.296 0 0 897.886TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 684 680.517 62.296 0 0 897.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 76 299 0 0 37.459 0 37.834Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 390 983 771.483 -28.670 37.459 0 935.720Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ141.139 129.395FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ17 141.139 129.395Finansal Kiralama Gelirleri141.139 129.395Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -95.631 -119.423Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-74.439 -58.478Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-86 -148İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-15.878 -54.774Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.228 -6.023BRÜT KAR (ZARAR)45.508 9.972ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -19.407 -17.059Personel Giderleri-8.282 -6.612Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-235 -182Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-3.760 -3.601Diğer-7.130 -6.664BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)26.101 -7.087DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 598.223 468.270Bankalardan Alınan Faizler1.230 1.100Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri100 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı104.311 81.216Kambiyo İşlemleri Karı471.363 369.145Diğer21.219 16.809KARŞILIK GİDERLERİ21 -39.269 -17.837Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-39.269 -17.837Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -532.712 -408.591Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-65.676 -39.932Kambiyo İşlemleri Zararı-466.922 -368.621Diğer-114 -38NET FAALİYET KARI (ZARARI)52.343 34.755BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.343 34.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)23 -14.884 -8.863Cari Vergi Karşılığı-20.040 -15.590Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.156 6.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)37.459 25.892DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37.459 25.892Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.459 25.892Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-83.372 -40.495Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri145.233 127.210Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-143.447 -108.531Alınan Temettüler100 0Alınan Ücret ve Komisyonlar2.745 1.980Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar873 131Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.163 -10.211Ödenen Vergiler-986 -832Diğer-75.727 -50.242Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim162.878 353.429Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış379.846 383.509Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-233.008 3.136Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 4.005Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.040 -37.221Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı79.506 312.934YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-217 -80Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-189 -106Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-406 -186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.047.906 2.797.132Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-972.248 -2.492.929İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit75.658 304.203Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi24.994 21.851Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)179.752 638.802Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.011 81.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar253.763 719.868Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37.459 25.892DİĞER KAPSAMLI GELİRLER375 -2.918Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar375 -2.918Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri95 6Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)384 -3.747Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-104 823TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.834 22.974Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 38.243 215.495 253.738 9.236 64.778 74.014GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 500 500 0 54.889 54.889GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 625 0 625 530 0 530İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.415.329 4.114.882 5.530.211 1.373.726 4.038.403 5.412.129Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 1.362.222 4.029.612 5.391.834 1.318.974 3.976.003 5.294.977Finansal Kiralama Alacakları1.804.047 4.509.145 6.313.192 1.761.650 4.469.607 6.231.257Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-441.825 -479.533 -921.358 -442.676 -493.604 -936.280İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 132.520 253.317 385.837 136.728 204.757 341.485Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -79.413 -168.047 -247.460 -81.976 -142.357 -224.333ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.788 0 5.788 6.507 0 6.507MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.839 0 2.839 2.893 0 2.893YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 0 0 0 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 72.255 0 72.255 67.203 0 67.203DİĞER AKTİFLER10 159.813 157.132 316.945 120.491 143.272 263.763ARA TOPLAM1.694.892 4.488.009 6.182.901 1.586.834 4.301.342 5.888.176SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.694.892 4.488.009 6.182.901 1.586.834 4.301.342 5.888.176YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.103.225 2.990.739 4.093.964 1.392.747 2.492.290 3.885.037FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.477 1.598 3.075 2.046 1.763 3.809İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 751.436 0 751.436 713.574 0 713.574GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 5.046 185.872 190.918 5.130 205.526 210.656KARŞILIKLAR13 9.304 0 9.304 12.284 0 12.284Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.909 0 6.909 6.525 0 6.525Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.395 0 2.395 5.759 0 5.759CARİ VERGİ BORCU23 19.300 0 19.300 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 56.143 123.041 179.184 49.617 115.313 164.930ARA TOPLAM1.945.931 3.301.250 5.247.181 2.175.398 2.814.892 4.990.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 935.720 0 935.720 897.886 0 897.886Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.306 0 -1.306 -1.306 0 -1.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.373 0 1.373 998 0 998Kar Yedekleri771.483 0 771.483 680.517 0 680.517Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler743.975 0 743.975 653.009 0 653.009Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.789 0 8.789 62.296 0 62.296Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı37.459 0 37.459 90.966 0 90.966Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.881.651 3.301.250 6.182.901 3.073.284 2.814.892 5.888.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR16 15.784.328 38.112.283 53.896.611 15.703.617 34.194.931 49.898.548VERİLEN TEMİNATLAR16 71.348 582.841 654.189 114.372 588.406 702.778TAAHHÜTLER16 189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149Kiralama Taahhütleri189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149Finansal Kiralama Taahhütleri189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 1.294.147 3.207.473 4.501.620 1.583.756 3.241.184 4.824.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.294.147 3.207.473 4.501.620 1.583.756 3.241.184 4.824.940Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.094.147 2.894.206 3.988.353 1.183.756 2.636.340 3.820.096Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler200.000 313.267 513.267 400.000 604.844 1.004.844Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 0 0 0EMANET KIYMETLER16 96.056 156.585 252.641 58.575 127.433 186.008NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.435.520 42.563.310 59.998.830 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840939BIST