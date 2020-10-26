***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 73.588 0 0 834.447TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 44.918 0 0 805.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 743 0 0 0 76.877 0 77.705Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 238 155 0 680.517 -28.670 76.877 0 883.482Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 -684 0 0 0 106.419 0 105.896Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 475 0 0 771.483 -28.670 106.419 0 1.003.782Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ432.716 394.506 148.414 131.628FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ17 432.716 394.506 148.414 131.628Finansal Kiralama Gelirleri432.716 394.506 148.414 131.628Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -233.692 -345.613 -80.699 -110.919Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-177.241 -193.171 -61.159 -61.704Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-173 -213 -48 -46İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-40.014 -134.107 -14.210 -43.152Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-16.264 -18.122 -5.282 -6.017BRÜT KAR (ZARAR)199.024 48.893 67.715 20.709ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -61.607 -54.347 -21.287 -18.390Personel Giderleri-25.694 -21.556 -8.870 -7.100Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.042 -627 -474 -263Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-11.815 -11.461 -4.277 -3.943Diğer-23.056 -20.703 -7.666 -7.084BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)137.417 -5.454 46.428 2.319DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 1.796.208 1.224.484 850.237 466.811Bankalardan Alınan Faizler2.354 4.713 674 1.271Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri100 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı120.270 161.170 15.340 54.096Kambiyo İşlemleri Karı1.613.080 1.022.982 809.268 403.463Diğer60.404 35.619 24.955 7.981KARŞILIK GİDERLERİ21 -151.056 -59.704 -64.794 -25.054Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-151.056 -59.704 -64.794 -25.054Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -1.640.344 -1.059.342 -783.489 -415.334Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-60.593 -33.730 4.080 -9.104Kambiyo İşlemleri Zararı-1.579.291 -1.025.023 -787.303 -406.176Diğer-460 -589 -266 -54NET FAALİYET KARI (ZARARI)142.225 99.984 48.382 28.742BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23 142.225 99.984 48.382 28.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-35.806 -23.107 -14.184 -4.967Cari Vergi Karşılığı-65.973 -13.031 -44.294 13.055Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -10.076 0 -10.076Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi30.167 0 30.110 -7.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)106.419 76.877 34.198 23.775DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI106.419 76.877 34.198 23.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.419 76.877 34.198 23.775Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,92500000 0,66800000 0,29700000 0,20600000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-84.820 -40.548Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri425.639 373.458Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-271.618 -240.991Alınan Temettüler-202 0Alınan Ücret ve Komisyonlar10.757 6.437Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar2.493 339Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.921 -23.096Ödenen Vergiler-23.182 -2.598Diğer-201.786 -154.097Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-209.629 514.296Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış225.771 507.711Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-511.386 -48.474Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)75.986 55.059Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-294.449 473.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-686 -122Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 5Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-1.669 -339Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.355 -456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.909.553 5.527.609Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.519.001 -6.059.001İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit390.552 -531.392Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi46.533 32.997Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)140.281 -25.103Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.011 81.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar214.292 55.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)106.419 76.877 34.198 23.775DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-523 828 175 392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-523 828 175 392Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri202 106 202 72Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-877 953 18 429Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler152 -231 -45 -109TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.896 77.705 34.373 24.167Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 24.827 189.443 214.270 9.236 64.778 74.014GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 4.708 4.708 0 54.889 54.889GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 832 0 832 530 0 530İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.776.184 4.833.818 6.610.002 1.373.726 4.038.403 5.412.129Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 1.728.830 4.838.561 6.567.391 1.318.974 3.976.003 5.294.977Finansal Kiralama Alacakları2.238.555 5.383.441 7.621.996 1.761.650 4.469.607 6.231.257Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-509.725 -544.880 -1.054.605 -442.676 -493.604 -936.280İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 111.498 222.908 334.406 136.728 204.757 341.485Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -64.144 -227.651 -291.795 -81.976 -142.357 -224.333ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.833 0 4.833 6.507 0 6.507MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.799 0 3.799 2.893 0 2.893YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 4.460 0 4.460 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 97.522 0 97.522 67.203 0 67.203DİĞER AKTİFLER10 289.402 301.715 591.117 120.491 143.272 263.763ARA TOPLAM2.201.859 5.329.684 7.531.543 1.586.834 4.301.342 5.888.176SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.201.859 5.329.684 7.531.543 1.586.834 4.301.342 5.888.176YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.557.296 3.794.144 5.351.440 1.392.747 2.492.290 3.885.037FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR876 987 1.863 2.046 1.763 3.809İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 565.438 0 565.438 713.574 0 713.574GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 2.456 303.715 306.171 5.130 205.526 210.656KARŞILIKLAR13 14.098 0 14.098 12.284 0 12.284Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.299 0 7.299 6.525 0 6.525Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar6.799 0 6.799 5.759 0 5.759CARİ VERGİ BORCU23 44.182 0 44.182 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 71.473 173.096 244.569 49.617 115.313 164.930ARA TOPLAM2.255.819 4.271.942 6.527.761 2.175.398 2.814.892 4.990.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 1.003.782 0 1.003.782 897.886 0 897.886Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.306 0 -1.306 -1.306 0 -1.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler475 0 475 998 0 998Kar Yedekleri771.483 0 771.483 680.517 0 680.517Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler743.975 0 743.975 653.009 0 653.009Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar77.749 0 77.749 62.296 0 62.296Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı106.419 0 106.419 90.966 0 90.966Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.259.601 4.271.942 7.531.543 3.073.284 2.814.892 5.888.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR16 17.807.414 46.528.391 64.335.805 15.703.617 34.194.931 49.898.548VERİLEN TEMİNATLAR16 203.146 667.163 870.309 114.372 588.406 702.778TAAHHÜTLER16 418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149Kiralama Taahhütleri418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149Finansal Kiralama Taahhütleri418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 1.165.048 3.372.173 4.537.221 1.583.756 3.241.184 4.824.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.155.322 3.354.144 4.509.466 1.583.756 3.241.184 4.824.940Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.155.322 3.340.197 4.495.519 1.183.756 2.636.340 3.820.096Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 13.947 13.947 400.000 604.844 1.004.844Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler9.726 18.029 27.755 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri6.188 6.137 12.325 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 7.988 7.988 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri3.538 3.904 7.442 0 0Diğer0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER16 96.775 186.364 283.139 58.575 127.433 186.008NAZIM HESAPLAR TOPLAMI19.690.872 51.469.790 71.160.662 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884033BIST