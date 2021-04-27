***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 299 0 0 0 37.459 0 37.834Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 390 983 0 771.483 -28.670 37.459 0 935.720Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 39.131 0 39.180Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 592 0 0 883.481 0 0 0 1.076.874Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ181.701 141.139FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ17 181.701 141.139Finansal Kiralama Gelirleri181.701 141.139Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -120.282 -95.631Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-75.316 -74.439Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-87 -86İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-36.890 -15.878Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.989 -5.228BRÜT KAR (ZARAR)61.419 45.508ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -23.173 -19.407Personel Giderleri-9.878 -8.282Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-550 -235Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-4.690 -3.760Diğer-8.055 -7.130BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)38.246 26.101DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 778.462 598.223Bankalardan Alınan Faizler1.179 1.230Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü Gelirleri118 100Sermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı61.390 104.311Kambiyo İşlemleri Karı696.300 471.363Diğer19.475 21.219KARŞILIK GİDERLERİ21 -53.891 -39.269Özel KarşılıklarBeklenen Zarar Karşılıkları-53.891 -39.269Genel KarşılıklarDiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -714.410 -532.712Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden Zarar-36.306 -65.676Kambiyo İşlemleri Zararı-678.008 -466.922DiğerIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.407 52.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)23 -9.276 -14.884Cari Vergi Karşılığı-26.802 -20.040Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir Etkisi17.526 5.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)39.131 37.459DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI39.131 37.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.131 37.459Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı54.733 -83.372Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri191.557 145.233Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-103.899 -143.447Alınan Temettüler118 100Alınan Ücret ve Komisyonlar4.619 2.745Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.592 873Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.740 -12.163Ödenen Vergiler-1.026 -986Diğer-23.488 -75.727Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-38.261 162.878Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış864 379.846Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-86.803 -233.008Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)47.678 16.040Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı16.472 79.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-17 -217Diğer-32 -189Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-49 -406FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.893.766 1.047.906Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.900.591 -972.248Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.825 75.658Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi11.046 24.994Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)20.644 179.752Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar151.921 74.011Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 172.565 253.763Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39.131 37.459DİĞER KAPSAMLI GELİRLER49 375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar49 375Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri61 95Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12 -104TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.180 37.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 14.833 157.738 172.571 7.078 144.846 151.924GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 6.577 2.595 9.172 1.336 24.492 25.828GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 977 0 977 916 0 916İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 2.290.387 5.023.571 7.313.958 2.196.847 4.679.405 6.876.252Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 2.251.814 5.101.207 7.353.021 2.162.550 4.712.022 6.874.572Finansal Kiralama Alacakları2.947.527 5.639.772 8.587.299 2.830.433 5.224.264 8.054.697Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-695.713 -538.565 -1.234.278 -667.883 -512.242 -1.180.125İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 117.108 202.567 319.675 106.387 209.579 315.966Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -78.535 -280.203 -358.738 -72.090 -242.196 -314.286ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.562 6.562 7.722 0 7.722MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.316 3.316 3.545 0 3.545YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 9.928 9.928 29.628 0 29.628ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 90.159 90.159 72.645 0 72.645DİĞER AKTİFLER10 354.071 398.272 752.343 345.125 320.416 665.541ARA TOPLAM2.776.810 5.582.176 8.358.986 2.664.842 5.169.159 7.834.001SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.776.810 5.582.176 8.358.986 2.664.842 5.169.159 7.834.001YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.437.721 4.179.652 5.617.373 1.662.331 3.660.157 5.322.488FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.913 351 2.264 2.699 701 3.400İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 947.086 0 947.086 897.005 0 897.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 263.066 263.066 1.179 219.621 220.800KARŞILIKLAR13 14.876 0 14.876 18.419 0 18.419Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.947 0 7.947 7.528 0 7.528Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar6.929 0 6.929 10.891 0 10.891CARİ VERGİ BORCU23 16.585 16.585 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 83.470 337.392 420.862 82.005 252.190 334.195ARA TOPLAM2.501.651 4.780.461 7.282.112 2.663.638 4.132.669 6.796.307SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 1.076.874 0 1.076.874 1.037.694 0 1.037.694Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.711 0 -1.711 -1.711 0 -1.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler592 0 592 543 0 543Kar Yedekleri883.481 0 883.481 771.483 0 771.483Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler855.973 0 855.973 743.975 0 743.975Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar39.131 0 39.131 111.998 0 111.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı39.131 0 39.131 140.668 0 140.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.578.525 4.780.461 8.358.986 3.701.332 4.132.669 7.834.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR16 20.627.280 49.634.240 70.261.520 19.901.058 45.766.844 65.667.902VERİLEN TEMİNATLAR16 239.120 639.413 878.533 261.101 658.373 919.474TAAHHÜTLER16 443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295Kiralama Taahhütleri443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295Finansal Kiralama Taahhütleri443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 1.084.822 2.640.949 3.725.771 1.283.970 3.104.453 4.388.423Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.084.822 2.640.949 3.725.771 1.280.935 3.042.506 4.323.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.084.822 2.640.949 3.725.771 1.280.935 3.042.506 4.323.441Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 3.035 61.947 64.982Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 3.035 2.896 5.931Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 59.051 59.051Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER16 128.400 199.127 327.527 127.194 197.661 324.855NAZIM HESAPLAR TOPLAMI22.522.736 53.858.163 76.380.899 22.042.463 50.408.486 72.450.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931480BIST